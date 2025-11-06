Corrientes: un hombre fue reducido por transeúntes cuando intentó robar

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a dos personas en diferentes operativos realizados en la ciudad Capital.

El primer operativo se realizó en inmediaciones de avenida Sarmiento, entre Gutenberg y Teniente Cundon, tras ser alertados por el sistema 911. En el lugar, un grupo de personas redujo y retuvo a un hombre mayor de edad, quien intentó robar.

Tras entrevistar a las personas presentes, los efectivos se enteraron de que el sujeto intentó sustraer una riñonera a una mujer para luego huir a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Titán. Los transeúntes, al advertir el hecho, reaccionaron de manera inmediata y retuvieron a un hombre de 32 años, quien fue detenido por los efectivos, quienes además secuestraron el rodado.

Por otro lado, en inmediaciones de calles Ex Vía y Miami, personal policial identificó y demoró a una mujer de 21 años, que merodeaba y observaba el interior de los domicilios de la zona. Esta actitud motivó su detención.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias de cada caso.