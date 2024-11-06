¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

perro rescatado Donald Trump Encuentro Nacional de Mujeres
perro rescatado Donald Trump Encuentro Nacional de Mujeres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 6 de noviembre

Por El Litoral

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 07:08

Loan: el abogado del comisario Maciel apuntó a Pérez y habló de final trágico

Veda pesquera: cuál es la situación en Corrientes y qué especies no se pueden extraer

"El abigeato es un delito difícil de erradicar, pero el trabajo conjunto da resultados"

Regatas perdió con Quimsa y sumó su segunda derrota en el Fortín

Amenazas: incautaron arma, droga y $4 millones en efectivo en Corrientes

Día del Empleado Municipal en Corrientes: cómo funcionarán los servicios

Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para la titularización de docentes en escuelas de Corrientes

Corrientes: recolector de residuos encontró una granada lacrimógena frente a una escuela

Crimen en Corrientes: detienen a un hombre, acusado de balear y matar a un joven en el barrio Paloma de la Paz

Abren las inscripciones para el Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes: cómo anotarse
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD