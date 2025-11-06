Corrientes: se realizó la Fiesta de la Educación Física y la Familia

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes llevó adelante ayer la Fiesta de la Educación Física y la Familia en las instalaciones del Club Atlético Boca Unidos. Participaron los 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la capital.

El evento, organizado por la Dirección de la Familia y la Niñez, tuvo como objetivo promover la actividad física y la integración familiar desde los primeros años de vida.

La actividad comenzó con la tradicional Marcha del Deporte y el ingreso de las banderas representativas de cada CDI. Luego, los grupos realizaron coreografías temáticas y demostraciones recreativas que destacaron la importancia del movimiento y el juego en el desarrollo infantil.

El director de los Derechos de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría, encabezó el acto y destacó la labor del personal educativo y de las instituciones que trabajan con la primera infancia. También adelantó que el cierre del ciclo 2025 de los CDI se realizará el 27 de noviembre en el Anfiteatro Cocomarola.

Trabajo conjunto de los 17 CDI

Las directoras de los CDI destacaron el trabajo articulado para concretar la fiesta, que tuvo como eje temático “El mágico movimiento de la niñez”. Mariel Billordo, del CDI San Juancito, explicó que “la actividad busca promover la educación física desde los primeros meses de vida, ya que estos centros reciben niños desde los 45 días hasta los 4 años”.

Por su parte, María de los Ángeles Contreras, del CDI Mi Pequeño Hogar, contó que la organización comenzó en mayo y que cada centro preparó sus presentaciones con una temática y música propias.