Argentinos Juniors e Independiente Rivadavía jugarán la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors jugarán este miércoles desde las 21.10 en el Estadio Juan Domingo Perón, por la gran final de la Copa Argentina. A solo dos semanas de las semifinales, el certamen más federal llega a su partido definitorio tras meses de competencia. Ninguno de los finalistas cuenta con este trofeo en su vitrina y quien gane se asegurará una estrella y la participación en la próxima Copa Libertadores.

Cómo llegan Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, al duelo por la Copa Argentina

Prácticamente eliminado del Torneo Clausura y alejado de los puestos que otorgan cupos a competencias internacionales el año próximo, el equipo mendocino llega a una final histórica lejos de estar en su mejor momento en el año, tras no conseguir victorias en ninguno de los últimos ocho partidos. Sin embargo, en el Parque saben que es un partido aparte y se ilusionan con ganar su primer título nacional en la máxima categoría y jugar la Libertadores por primera vez en su historia. Vienen de caer en Mar del Plata ante Aldosivi por 3 a 1, en un duelo jugado por muchos futbolistas no habitués.

Su camino en la Copa Argentina comenzó con victoria 1-0 frente a Estudiantes de Caseros por los 32vos de final, para luego eliminar a Platense por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos. En octavos, la Lepra se impuso 2-1 contra Central Córdoba de Rosario y en cuartos de final le ganó 3-1 a Tigre. En su último paso antes de la final, le ganó 4-3 por penales a River tras empatar 0-0 en tiempo regular y clasificó al partido por el título por primera vez en su historia.

Por su parte, el Bicho sigue merodeando la clasificación a los playoffs del campeonato local y compite mano a mano con Boca y River por la clasificación a la Libertadores por tabla anual, lucha de la que podría desengancharse en caso de ganar este miércoles. Además, de obtener el triunfo, lograrían dar la vuelta olímpica en la máxima categoría por primera vez desde 2010, sumando a su palmarés una figurita que aún no tienen. En un duelo polémico y con gran rotación, perdieron su encuentro del fin de semana ante Barracas Central.

Argentinos debutó en la Copa Argentina con goleada 3-0 ante Central Norte de Salta, y en 16vos de final ganó con el mismo resultado a Excursionistas. En octavos venció 2-1 a Aldosivi, en cuartos 1-0 a Lanús y por las semifinales le dio vuelta el partido a Belgrano y se impuso 2-1. A 15 años de su último título, el Clausura 2010, el Bicho buscará bordar una nueva estrella en su escudo.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina

El posible once de Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.10

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

TV: TyC Sports

Estadio: Juan Domingo Perón

