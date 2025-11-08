Despiste y vuelco a causa del mal estado de la Ruta Nacional N° 14 de Corrientes

Se produjo el despiste y vuelco de una camioneta sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 764, cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el control y despistó, tras cruzar por un charco con agua.



Según se informó, el vehículo había partido de Apóstoles, Misiones y tenía como destino la ciudad correntina de Gobernador Virasoro.



El siniestro vial se produjo debido a la presencia de un espejo de agua que se formó sobre la cinta asfáltica en recientes lluvias a causa del mal estado de la ruta. El conductor perdió el control, despistándose hacia la banquina y dando una vuelta completa, quedando finalmente sobre sus ruedas.