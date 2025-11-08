¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Chaco Brasil Franja de Gaza
Chaco Brasil Franja de Gaza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OPERATIVO EN SAUCE

Un hombre fue detenido tras un allanamiento por pornografía infantil en Corrientes

La Policía secuestró elementos de electrónica y dispositivos por orden de la Fiscalía

Por El Litoral

Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 20:42

En la localidad de Sauce, un hombre fue detenido después del allanamiento a un domicilio en una investigación iniciada por "supuesto tráfico de pornografía infantil", ordenado por la Unidad Fiscal de Investigación a cargo de Belén Arrúa.


Del operativo participaron los efectivos de la División de Investigación Criminal (D.I.C.),  el Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), y efectivos de la Comisaría local, dependientes de la Unidad Regional III,  de Curuzú Cuatiá, quienes dieron cumplimiento a una labor ordenada desde el Ministerio Público.
Los allanamientos simultáneos arrojaron resultados positivos, según detalló el portal de El Diario de Curuzú, donde destacaron además que se llegó a esta instancia luego de una minuciosa tarea de inteligencia,


Como resultado, secuestraron varios elementos de interés para la causa, como ser pendrives, notebooks, teléfonos celulares y tablets, que serán sometidos a pericias especializadas con el fin de extraer mayores evidencias para reforzar el expediente judicial.


En consecuencia, se procedió a la aprehensión de un hombre identificado como R.J.D., mayor de edad, quien estaría sospechado de tener vínculos con la investigación. Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia en la Comisaría Primera (Alcaidía) de Curuzú Cuatiá.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD