Un hombre fue detenido tras un allanamiento por pornografía infantil en Corrientes

En la localidad de Sauce, un hombre fue detenido después del allanamiento a un domicilio en una investigación iniciada por "supuesto tráfico de pornografía infantil", ordenado por la Unidad Fiscal de Investigación a cargo de Belén Arrúa.



Del operativo participaron los efectivos de la División de Investigación Criminal (D.I.C.), el Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), y efectivos de la Comisaría local, dependientes de la Unidad Regional III, de Curuzú Cuatiá, quienes dieron cumplimiento a una labor ordenada desde el Ministerio Público.

Los allanamientos simultáneos arrojaron resultados positivos, según detalló el portal de El Diario de Curuzú, donde destacaron además que se llegó a esta instancia luego de una minuciosa tarea de inteligencia,



Como resultado, secuestraron varios elementos de interés para la causa, como ser pendrives, notebooks, teléfonos celulares y tablets, que serán sometidos a pericias especializadas con el fin de extraer mayores evidencias para reforzar el expediente judicial.



En consecuencia, se procedió a la aprehensión de un hombre identificado como R.J.D., mayor de edad, quien estaría sospechado de tener vínculos con la investigación. Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia en la Comisaría Primera (Alcaidía) de Curuzú Cuatiá.