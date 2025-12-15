¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informe

Los futbolistas argentinos que más se cotizarán en el mercado de pases del 2026

Un nuevo informe del Observatorio de Fútbol Cies puso el foco en los jugadores que podrían experimentar los mayores saltos en su valor de mercado durante los próximos meses y resaltaron varios talentos argentinos.

Por El Litoral

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 09:56

Con el año deportivo a punto de cerrarse y el Mundial 2026 cada vez más cerca, el mercado de pases ya empieza a moverse en silencio. Un nuevo informe del Observatorio de Fútbol Cies puso el foco en los jugadores que podrían experimentar los mayores saltos en su cotización durante los próximos meses y resaltaron varios talentos argentinos.

El estudio detallado analizó múltiples variables para proyectar estas revalorizaciones: desde la cantidad de minutos y titularidades hasta la producción ofensiva y el impacto en los resultados colectivos. Todo bajo una premisa clave: que se mantenga el nivel reciente y la vigencia de los contratos actuales.

Entre todos los nombres, quien lidera el ranking es Franco Mastantuono. El mediocampista de Real Madrid y la Selección aparece como el futbolista con mayor crecimiento estimado, con una suba cercana a los 20 millones de euros, lo que representaría un incremento de alrededor del 21% respecto a su valor actual: de 95.3 a 115.4 millones.

Muy cerca aparecen otros jóvenes nacionales con porcentajes todavía más llamativos. Surgido de Boca y hoy asentado en Borussia Dortmund, Aarón Anselmino es uno de los casos más resonantes, con una proyección que lo llevaría a elevar el precio de su ficha en más del 67%, de 28 a 47 millones. Pese al poco protagonismo que está teniendo en Chelsea, una línea similar marca Facundo Buonanotte, cuyo valor también podría crecer más de la mitad (de 19 a 30 millones) en el corto plazo.

El informe también destaca a Nicolás Paz y Joaquín Panichelli, dos pibes que vienen ganando terreno en las grandes ligas de Europa y que, según el Cies, sostendrían una evolución firme en el mercado gracias a su regularidad y protagonismo. El volante nacido en España podría pasar a valer de 36.7 a 50.2, mientras que el goleador ex River subiría de 31 a 40.

La nómina se completa con otros nombres conocidos para el hincha nacional. Matías Soulé (de 49 a 57), Lautaro Di Lollo (de 15 a 22) y Alejo Véliz (de 14 a 21) aparecen dentro de los proyectados con aumentos relevantes, al igual que Valentín Gómez (de 17 a 23), Máximo Perrone (de 15 a 20) y José Manuel López (de 33 a 38), todos con saltos estimados de entre cinco y siete millones de euros.

TyC Sports

