Los futbolistas argentinos que más se cotizarán en el mercado de pases del 2026

Con el año deportivo a punto de cerrarse y el Mundial 2026 cada vez más cerca, el mercado de pases ya empieza a moverse en silencio. Un nuevo informe del Observatorio de Fútbol Cies puso el foco en los jugadores que podrían experimentar los mayores saltos en su cotización durante los próximos meses y resaltaron varios talentos argentinos.

El estudio detallado analizó múltiples variables para proyectar estas revalorizaciones: desde la cantidad de minutos y titularidades hasta la producción ofensiva y el impacto en los resultados colectivos. Todo bajo una premisa clave: que se mantenga el nivel reciente y la vigencia de los contratos actuales.

Entre todos los nombres, quien lidera el ranking es Franco Mastantuono. El mediocampista de Real Madrid y la Selección aparece como el futbolista con mayor crecimiento estimado, con una suba cercana a los 20 millones de euros, lo que representaría un incremento de alrededor del 21% respecto a su valor actual: de 95.3 a 115.4 millones.

Muy cerca aparecen otros jóvenes nacionales con porcentajes todavía más llamativos. Surgido de Boca y hoy asentado en Borussia Dortmund, Aarón Anselmino es uno de los casos más resonantes, con una proyección que lo llevaría a elevar el precio de su ficha en más del 67%, de 28 a 47 millones. Pese al poco protagonismo que está teniendo en Chelsea, una línea similar marca Facundo Buonanotte, cuyo valor también podría crecer más de la mitad (de 19 a 30 millones) en el corto plazo.

El informe también destaca a Nicolás Paz y Joaquín Panichelli, dos pibes que vienen ganando terreno en las grandes ligas de Europa y que, según el Cies, sostendrían una evolución firme en el mercado gracias a su regularidad y protagonismo. El volante nacido en España podría pasar a valer de 36.7 a 50.2, mientras que el goleador ex River subiría de 31 a 40.

La nómina se completa con otros nombres conocidos para el hincha nacional. Matías Soulé (de 49 a 57), Lautaro Di Lollo (de 15 a 22) y Alejo Véliz (de 14 a 21) aparecen dentro de los proyectados con aumentos relevantes, al igual que Valentín Gómez (de 17 a 23), Máximo Perrone (de 15 a 20) y José Manuel López (de 33 a 38), todos con saltos estimados de entre cinco y siete millones de euros.

TyC Sports