Paso de la Patria Lluvia en Corrientes bono navideño
Política

El Gobierno decretó asueto por Navidad y Año Nuevo para los empleados públicos

Cada organismo deberá asegurar la continuidad de los servicios esenciales en estas fechas. La decisión no incluye a instituciones bancarias ni a entidades financieras.
 

Por El Litoral

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 09:32

El Gobierno decretó asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni, fue oficializada en el Boletín Oficial.

De esta manera, se busca facilitar los preparativos y los desplazamientos familiares en vísperas de las fiestas de fin de año.

Según el Decreto 883/2025, estas fechas tienen un “arraigado significado cultural, social y familiar para los argentinos, y suelen ser motivo de reunión y celebración con seres queridos”.

Por eso, el Gobierno consideró “oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

Además, el Gobierno señaló que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico y no implicará ningún gasto adicional para el Estado.

Cómo funcionarán los servicios estatales durante el asueto

A pesar de ser asueto para el sector de Administración Pública Nacional, cada organismo deberá garantizar la continuidad de servicios esenciales -salud, seguridad y emergencias- en estas fechas.

El decreto establece que la medida no incluye a instituciones bancarias ni entidades financieras, que deberán trabajar con normalidad tanto el 24 como el 31 de diciembre.

TN

