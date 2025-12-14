Corrientes bajo doble alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla y naranja, por tormentas fuertes, con precipitaciones durante gran parte de la jornada del lunes.

Luego de un fin de semana marcado por el calor, las lluvias volverán durante la madrugada del lunes y se extenderán hasta pasado el mediodía, con una probabilidad de precipitaciones del 90%

Alerta naranja

El alerta naranja alcanza a las localidades de Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

Según detalló el organismo nacional, estas zonas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 110 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla

En tanto, el alerta amarilla rige para las localidades de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé, donde también se esperan tormentas de variada intensidad.

De acuerdo al pronóstico, las condiciones comenzarían a mejorar hacia la tarde del lunes.

Para el martes, el SMN anticipa una jornada soleada y con tiempo estable en toda la provincia.