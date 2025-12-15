Cazzu lanza indirecta contra conductores de espectáculos que opinan de Christian Nodal

Cazzu reaccionó al impacto social que su caso contra Christian Nodal, por temas relacionados con la manutención y custodia de su hija en común Inti, ha generado a nivel internacional.

La artista argentina asistió como invitada especial a un programa de Los 40 Principales Colombia, donde fue cuestionada sobre la propuesta de reforma que sus fans lanzaron a través de Change.org con su nombre.

“A veces uno cae en un lugar, donde quizá una cierta porción de la población necesita alguna cosa. Entonces, el universo como que dice ‘vamos a meter a esta persona, que se tropiece por acá’. Y que después se generan estas cosas tan importantes y tan delicadas que son tan importantes de conversar”, comentó.

La llamada Ley Cazzu propone regular las medidas correspondientes para que los padres separados puedan viajar con sus hijos con libertad.

Esto luego de que supuestamente la cantante tuvo problemas para sacar a su hija de Argentina, país en donde viven, porque Nodal no habría firmado una autorización.

Cazzu lanza indirecta contra conductores de espectáculos

Bajo ese contexto, la rapera confesó que ha sido muy difícil para ella procesar el impacto que ha tenido su caso y, con base en ello, ha tratado de mantener una postura política y social, no emocional.

“Mi posición delante de todo lo que a mí me pasó siempre fue como muy social, como bueno, ya que me tengo que fumar toda esta cagada... ¿entendés?, porque no me queda otra", comento.

Y explicó: “Imagínate, yo nunca nunca me hubiese imaginado ni desee estar en un... como que nadar en las aguas de la farándula y de algunas como de programas y de chimentos y de señores y señoras como tradicionalistas rarísimos que hablan de mí, que no entienden nada”, dijo.

Cazzu lamentó que su carrera ha sido afectada, de cierta manera, por el escándalo mediático: “Yo no laburé para eso, no trabajé para que me pase eso. Pero me pasó, porque son consecuencias que están ahí.”

Las palabras de Cazzu se viralizaron en redes sociales, en donde algunos internautas señalaron que podría tratarse de una indirecta contra los conductores de espectáculos que constantemente opinan sobre el caso.

Pati Chapoy expone demanda de Christian Nodal contra Cazzu

La periodista de espectáculos dio a conocer en “Ventaneando” que Christian Nodal interpuso una demanda en contra de Cazzu en un juzgado de lo familiar de Jalisco.

De acuerdo con el documento presentado, el artista mexicano quiere garantizar que su participación activa en todas las decisiones relacionadas con la crianza y futuro de su hija. Además, se reveló que supuestamente ha aportado 12 millones de pesos mexicanos para la manutención.

Cabe mencionar que hasta el momento ni Christian Nodal ni Cazzu se han pronunciado al respecto. También se desconoce cuáles son los acuerdos a los que supuestamente llegaron tras su separación.

infobae