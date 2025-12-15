Corrientes: detenidos, bicicletas y un machete secuestrados en diferentes operativos

La Policía de Corrientes informó que el domingo realizó varios operativos en la ciudad Capital, donde detuvo a dos personas. Además, secuestraron dos bicicletas y un machete.

El primer procedimiento se realizó en inmediaciones de calles 2 de Abril y Rafaela, luego de un llamado al 911 que reportó que un hombre provocaba disturbios en la vía pública, bajo los efectos del alcohol. Al llegar al lugar de los hechos, detuvieron a un adolescente de 14 años, quien además traía un machete entre sus pertenencias.

El segundo operativo ocurrió en inmediaciones de calles Centeno y Río Limay, donde efectivos observaron a un hombre a bordo de una bicicleta, quien al notar la presencia policial emprendió la huida por los pasillos del barrio conocido como “Piola”.

Al verse acorralado, el sospechoso abandonó un rodado 29, tipo mountain bike, de color rosa, el cual fue secuestrado preventivamente.

Por último, por calles Neuquén y Vargas Gómez, efectivos divisaron a un hombre a bordo de una bicicleta, quien al circular insultaba y molestaba a los transeúntes.

Los agentes abordaron a un hombre mayor de edad, quien además no contaba con la documentación que acredite la pertenencia del rodado, siendo demorado de forma preventiva.

Los detenidos y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de realizar las diligencias de cada caso.

