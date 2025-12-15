Paso de la Patria: rescataron a tres perros en un caso de maltrato animal

La Policía de Corrientes informó que el domingo rescato a tres perros en Paso de la Patria en un caso de maltrato animal.

El operativo fue realizado por la Unidad Regional N° 1 de San Luis del Palmar tras una investigación iniciada por una denuncia de maltrato animal, el cual finalizó en un allanamiento en un domicilio ubicado en la esquina de calles 12 de Octubre y Salta, en la localidad de Paso de la Patria.

Se comprobó que en inmueble tres perros estaban atados en estado de deshidratación, sin alimento y a la intemperie.

La Unidad Fiscal interviniente diligenció el procedimiento y el rescate de los animales, siendo trasladados a la comisaría jurisdiccional.

En la dependencia se realizaron las atenciones veterinarias, mientras se comenzaron los trámites del caso.