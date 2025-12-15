La revelación de Jimena Monteverde sobre su futuro que tomó por sorpresa a Juana Viale

La emisión de este domingo 14 de diciembre de Almorzando con Juana tuvo varios momentos destacados. Juana Viale compartió la mesa con Nazarena Vélez, Graciela Stéfani, Mario “El Pájaro” Gómez, Sebastián Vega y Diego Cremonesi, en una jornada atravesada por el humor, la complicidad y una sorpresa inesperada al aire.

Como cada semana, Jimena Monteverde fue la encargada de presentar el menú y deslumbró con una propuesta que incluyó gyozas de vegetales con salsa de soja, un salteado de arroz yamani con vegetales y, para el cierre, un lingote de limón y menta. Sin embargo, la cocina no fue lo único que captó la atención de la mesa.

En medio del programa, la chef dejó entrever que tenía una novedad guardada y no tardó en anunciarla frente a todos. “Podemos dar la primicia”, lanzó, despertando la curiosidad de Juana y de los invitados.

Durante el intercambio, Jimena y la conductora bromearon sobre el cansancio de fin de año. “Viendo cómo llegamos bien a fin de año... ¡pero bien!”, comentó Monteverde, lo que dio pie a que Juana la alentara a contar la noticia. “¡Pero te vamos a tener más en casa!”, anticipó la conductora.

Fue entonces cuando Jimena confirmó: “Podemos dar la primicia: vamos a estar acá en eltrece”, frase que fue celebrada con aplausos en el estudio. “¡Qué lindo! Estar en casa es muy bonito”, respondió Juana, visiblemente feliz.

Desde la mesa, Nazarena Vélez no dudó en sumarse a las felicitaciones: “¡Felicitaciones!”. Y, fiel a su estilo descontracturado, Jimena cerró el momento con una frase que despertó risas: “Así que ahora querida llamame conductora”.

