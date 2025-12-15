Bono navideño para estatales: Valdés aseguró que habrá definiciones esta semana

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió este lunes a la posibilidad de otorgar un bono navideño para los trabajadores, y señaló que la definición se tomará en los próximos días tras reuniones con el área económica del Gobierno provincial.

Al respecto, Valdés explicó que durante la jornada mantendrá una primera reunión con el ministro de Hacienda y luego un segundo encuentro con el equipo de Economía, con el objetivo de avanzar en las definiciones.

“Vamos a empezar a tomar decisiones y poder llevarle tranquilidad a la gente”, sostuvo.

En este marco aclaró que aún no hay una resolución tomada. “Todavía no está definido, lo estamos trabajando y ya lo vamos a resolver”, indicó.

Finalmente, Valdés adelantó que la decisión se conocerá con seguridad durante esta semana o, a más tardar, a comienzos de la próxima, cuando el Gobierno provincial dará a conocer oficialmente las medidas vinculadas a las fiestas de fin de año.