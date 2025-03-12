Ander Herrera no se entrenó a la par del grupo y es duda en Boca

El vasco Ander Herrera encendió las alarmas en Boca tras entrenar diferenciado por una sobrecarga muscular, a pocos días del duelo que deberá afrontar Boca ante Defensa y Justicia.

Aunque no hay lesión confirmada, el cuerpo técnico decidió bajarle las cargas por precaución, ya que el futbolista de 35 años acumuló varios partidos consecutivos como titular.

El mediocampista español arrastra una sobrecarga muscular y, por recomendación del cuerpo técnico, realizó trabajos diferenciados en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

Desde el club transmitieron tranquilidad, y aseguraron que la decisión de apartarlo del entrenamiento regular responde solo a una cuestión preventiva.

Herrera viene de una racha de cuatro encuentros seguidos como titular tras superar un desgarro en el isquiotibial, lo que generó una gran exigencia física que podría estar pasando factura.

A pesar de la preocupación inicial, en Boca confían en que el ex PSG podrá estar disponible para el choque ante Defensa y Justicia.

Caso contrario al de Kevin Zenón, quien también entrenó aprte y cuya presencia el domingo sigue en duda, ya que no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico.

Boca recuperará jugadores clave para el próximo compromiso, pero también enfrenta complicaciones debido al exigente calendario.

Primero fue Zenón quien presentó molestias físicas y ahora se sumó Herrera, quien fue figura en la reciente goleada contra Central Córdoba.

El entrenador Fernando Gago, por su parte, suma alternativas en caso de que Herrera o Zenón no lleguen en condiciones.

Tanto Tomás Belmonte como Rodrigo Battaglia dejaron atrás sus respectivas molestias musculares y ya trabajan a la par del grupo, por lo que se perfilan como opciones para ingresar en el mediocampo.

Además, el defensor Cristian Lema, quien sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo en octubre de 2024, también volvió a estar disponible, aunque aún no fue citado por el entrenador.

(Con información de Noticias Argentinas)