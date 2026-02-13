Independiente recibe a Lanús y San Lorenzo visita a Unión

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol seguirá este viernes con la disputa de tres partidos. A las 20.00 Independiente recibirá a Lanús, mientras que a las 22,15 San Lorenzo visitará a Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia será local de Vélez.

Independiente - Lanús

Independiente recibirá a Lanús en busca de un nuevo triunfo que le permita acomodarse en la Zona A.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini a partir de las 20. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Independiente llega a este cruce luego de conseguir su primera victoria en el Apertura, en lo que fue la victoria 1-0 ante Platense en condición de visitante, en un partido donde fue dominado, pero pudo aprovechar una de las pocas situaciones claras que tuvo.

Previamente, los dirigidos por Gustavo Quinteros habían igualado 1-1 en sus tres anteriores presentaciones, que fueron contra Estudiantes de La Plata, Newell´s y Vélez. Estos resultados le permiten al “Rojo” estar en zona de clasificación a los playoffs, ya que ocupa la séptima posición.

Lanús, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para Independiente debido al gran momento que atraviesa.

El “Granate”, que es dirigido por Mauricio Pellegrino y que el año pasado hizo historia al conseguir su segunda Copa Sudamericana, sumó ocho puntos en las primeras cuatro fechas y está segundo en la Zona A solo por debajo de Vélez.

Unión - San Lorenzo

San Lorenzo visitará este viernes a Unión de Santa Fe en busca de un triunfo que le permita recuperarse tras la derrota en el clásico frente a Huracán.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 22:15 en el estadio 15 de Abril. El árbitro será Ariel Penel, quien contará con la colaboración desde el VAR de Hernán Mastrángelo.

San Lorenzo llega a este encuentro luego de sufrir una dura derrota por 1-0 en el clásico ante Huracán, que además cortó con su racha de dos triunfos consecutivos que arrastraba tras superar a Gimnasia de Mendoza y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Unión, por su parte, tuvo un flojo inicio de campaña, en el que solo sumó cuatro puntos producto de su única victoria, ante Gimnasia de Mendoza, el empate con Platense y las derrotas frente a Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Es por esto que los dirigidos por Leonardo Madelón están décimos en la Zona A, aunque una victoria frente a su gente los metería en la pelea por la clasificación a los playoffs.