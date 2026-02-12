Corrientes: así funcionarán los servicios municipales durante los feriados de Carnaval

La Municipalidad de Corrientes informó que durante los feriados nacionales de Carnaval, los días lunes 16 y martes 17 de febrero, implementará modificaciones en el funcionamiento de sus servicios y áreas operativas.

La recolección de residuos se realizará normalmente en los horarios habituales. Por su parte, las oficinas administrativas permanecerán cerradas.

Servicios con guardias y atención limitada

El Tribunal de Faltas atenderá con guardia de 8 a 16, únicamente para trámites abreviados como secuestros comunes o retiro de vehículos de la vía pública. El Juzgado de Faltas N°2 funcionará el sábado 14 y el lunes 16 solo para trámites urgentes relacionados con alcoholemias, de 9 a 15.

La Dirección General de Defunciones atenderá de 7 a 19 en el Palacio Municipal (calle 25 de Mayo 1132) para trámites urgentes de inhumaciones, introducción de cenizas y traslados. Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador permanecerán abiertos de 7 a 17 para visitas e inhumaciones.

Los mercados municipales atenderán solo de 7 a 13. Por su lado, los paseos de compras en el Puerto, en el barrio San Gerónimo y en la ex vía funcionarán normalmente de 8 a 21.

Las Ferias de la Ciudad se realizarán con normalidad el martes 27. Los feriantes estarán en la plaza Torrent y la plaza Los Amigos con ofertas de frutas, verduras y productos artesanales.

Los centros de informes turísticos funcionarán con guardias: plaza Vera (7 a 22), plaza Cabral (15 a 21), terminal de ómnibus (8 a 20), paseo de compras del puerto (7 a 15) y Promo Truck en Costanera Sur (9 a 22).

En tanto, las áreas operativas como Tránsito, Guardia Urbana, Transporte, barrido de calles y Servicio de Emergencia Municipal (ambulancias) brindarán atención con personal de guardia.

Servicios sin atención

Desde la Secretaría de Salud se informó que las Salas de Atención Primaria no atenderán al público durante los feriados.

Por otro lado, los puntos Sube no estarán habilitados el lunes y el martes. Tampoco habrá cobro de estacionamiento medido.

Por último, no atenderán al público la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencias (CEL) ni las demás oficinas administrativas, que reabrirán el miércoles 18 de febrero.