Anticipan lluvias a la espera de alivio térmico en Corrientes

En medio de jornadas agobiantes y temperaturas extremadamente elevadas, especialistas anticipan un cambio en las condiciones climáticas para Corrientes, con probabilidades de lluvias y un leve descenso térmico hacia el fin de semana. Así lo explicó la doctora en Recursos Naturales, ingeniera y observadora meteorológica del INTA Corrientes, Carolina Fernández López, durante una entrevista en Radio Ciudad 88.3.

“La verdad que el pronóstico nos está diciendo como que llegan las lluvias, vamos a recuperar un poco esto del verano de un día llueve y dos o tres días sin lluvia”, señaló la especialista, aunque aclaró que las precipitaciones continúan siendo irregulares. “Todavía está jugando un poco a las escondidas. El martes llovió en algunos sectores muy particulares y en otros nada”, explicó.

Lluvias con mayor intensidad el viernes

Según detalló, las probabilidades de lluvias comenzaron concentradas en el sur provincial durante miércoles y jueves, mientras que el viernes se presenta como la jornada con mayores chances de precipitaciones generalizadas.

“El día con más lluvia para toda la provincia y más concentrada en la banda Este es el viernes, donde también al sur le tocaría un poco más”, precisó.

Tras ese panorama inestable, el sábado se perfila como una jornada más estable: “La buena noticia es que el sábado estaríamos sin lluvias totalmente despejados. Necesitamos recuperar el dinamismo de la lluvia para aplacar el calor extremo”, afirmó.

Además, indicó que el domingo podrían registrarse lluvias aisladas en el extremo sudoeste y que un nuevo sistema llegaría el lunes.

Impacto en el campo y diferencias regionales

Fernández López también analizó cómo el clima está afectando a la producción agropecuaria. “A comienzos de enero había llovido bastante y las aguadas estaban recargadas, pero desde mediados de mes se empezó a sentir la sequía”, explicó.

La especialista remarcó las diferencias entre regiones: “El Norte de Corrientes fue una cosa respecto a las lluvias y el Sur otra. Incluso hoy hay alerta por tormentas cerca de Reconquista, por lo que probablemente estas lluvias estén llegando a Goya”.

Descenso de temperaturas y alivio parcial

Finalmente, anticipó un leve alivio térmico para los próximos días: “Van a descender un poco las temperaturas máximas, sobre todo viernes, sábado y domingo. Después volverán a subir, pero si se recupera el régimen de lluvias podríamos terminar febrero un poco más calmados”, concluyó.