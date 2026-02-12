¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Reforma laboral: cómo votaron los senadores correntinos

Con la media sanción obtenida, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados con el objetivo de convertirse en ley.

Por El Litoral

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 07:52

La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y contó con el voto afirmativo de los tres representantes de Corrientes. El proyecto reunió 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre un total de 72 senadores presentes.

En la votación en general, los legisladores correntinos se pronunciaron de la siguiente manera:

  • Eduardo Vischi (UCR): a favor

  • Gabriela Valenzuela (UCR): a favor

  • Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas): a favor

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional junto a bloques dialoguistas, que lograron la aprobación del texto y relegaron al kirchnerismo en la definición.

Con la media sanción obtenida en el Senado, la reforma laboral será girada ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo. De no mediar modificaciones, el oficialismo podría avanzar hacia la sanción definitiva del proyecto.

