Reforma laboral: cómo votaron los senadores correntinos

La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y contó con el voto afirmativo de los tres representantes de Corrientes. El proyecto reunió 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre un total de 72 senadores presentes.

En la votación en general, los legisladores correntinos se pronunciaron de la siguiente manera:

Eduardo Vischi (UCR): a favor

Gabriela Valenzuela (UCR): a favor

Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas): a favor

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional junto a bloques dialoguistas, que lograron la aprobación del texto y relegaron al kirchnerismo en la definición.

Con la media sanción obtenida en el Senado, la reforma laboral será girada ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo. De no mediar modificaciones, el oficialismo podría avanzar hacia la sanción definitiva del proyecto.