bono de fin de año Feriados de carnaval Temporal en Corrientes
bono de fin de año Feriados de carnaval Temporal en Corrientes
Con reprogramación

Corrientes: suspendieron por lluvias la sexta noche de los Carnavales Barriales 2026

La última noche iba a contar con la participación de numerosas comparsas y agrupaciones.

Por El Litoral

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 19:26

La sexta noche de los Carnavales Barriales 2026 prevista para este jueves en la ciudad de Corrientes fue suspendida debido a las lluvias y las inclemencias del tiempo, según informaron desde la organización.

El evento estaba programado para realizarse desde las 20 en la avenida Costanera Sur, en el tramo comprendido entre avenida Romero y 3 de Abril, y marcaba el cierre de una edición que había convocado a miles de vecinos en las cinco jornadas previas.

La última noche iba a contar con la participación de numerosas comparsas y agrupaciones, además de shows musicales y sorpresas especiales preparadas por la organización municipal para despedir la temporada carnavalera.

Cabe recordar que los Carnavales Barriales habían tenido una importante convocatoria durante sus anteriores desfiles, con una fuerte presencia de familias, vecinos y turistas que acompañaron cada jornada en distintos puntos de la capital correntina.

Por el momento, se aguardan fechas oficiales sobre la reprogramación que ya fue confirmada en la cuenta de Instagram de la Municipalidad de Corrientes.

