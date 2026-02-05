Ignacio Monzón avanzó a los cuartos de final en Florida

En su segundo torneo del año, el correntino Ignacio Monzón clasificó para disputar el torneo de tenis M15 de Palm Coast, Florida, Estados Unidos.

El tenista correntino de 28 años venció este jueves al local Andrew Johnson (18) por 6-2 y 6-1 en el marco de la segunda ronda del torneo que se juega sobre arcilla.

Monzón (732 en el ránking de la ATP) debutó en el certamen norteamericano con un triunfo sobre el local Nikolas Stoot (1528) por 6-4 y 7-5.

Por un lugar en las semifinales, Monzón tendrá como rival este viernes al italiano Tommaso Compagnucci, segundo preclasificados y número 514 del mundo que viene de vencer a los locales Matthew Segura y Hunter Heck.

En el cuadro de dobles, Monzón juega junto a su compatriota Fermín Tenti y se clasificaron a las semifinales. Los argentinos vencieron este jueves a Lucca C Pignaton (Brasil) y Segundo Goity Zapico (Argentina) por 6-3, 0-6 y 11-9.

En la semifinal de este viernes, Monzón y Tenti se medirán frente a James Connel (Gran Bretaña) y Patrick Kotan (Australia).

Monzón inició su temporada 2026 en los Estados Unidos. El primer certamen que disputó fue en Naples, Florida, también sobre superficie de arcilla, donde perdió en primera ronda.

En tanto que la próxima semana, el correntino tiene previsto jugar otro M15 en Sunrise, Florida.



