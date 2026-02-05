Dantte Saettone fue convocado para la preselección nacional

El jugador de San Martín de Corrientes, Dante Saettone, fue convocado para ser parte del Campus de Desarrollo U18 por parte de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

La preselección nacional pondrá en marcha, el próximo lunes 8, su preparación para la AmeriCup.

La primera concentración será en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) del 8 al 14 de febrero con la participación de 17 jugadores que militan en el ámbito local.

Saettone, de 17 años, ya tuvo su debut en la Liga Nacional con San Martín. Forma parte del plantel de la Liga Próximo (ex Liga de Desarrollo) y también compite en los torneos locales.

El cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez dispuso la convocatoria de 17 jugadores incluyendo 10 de los 12 que lograron la medalla de plata en el Sudamericano U17 de Paraguay en el pasado mes de diciembre. La idea de la iniciativa consiste en fortalecer el trabajo individual y colectivo del grupo al mismo tiempo que se profundiza el rastrillaje y seguimiento de los jóvenes que componen la camada. La nómina incluye embajadores de seis federaciones de la Argentina.

Será el primero de varios campus pautados para el grupo que se aseguró un año más de trabajo formativo. La agenda para el 2026 incluye la participación en la AmeriCup U18, con sede y fecha a confirmar, de la que participarán ocho equipos y que será a su vez instancia clasificatoria para el Mundial U19 de 2027.

