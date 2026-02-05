Un hombre fue captado cuando robaba cables de alumbrado público en un barrio capitalino

Un nuevo episodio de robo de cables del alumbrado público quedó registrado en el barrio Concepción, en la intersección de Tilcara y Los Atacamas. Las imágenes muestran el momento en que se sustraen los tendidos eléctricos, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Este tipo de delitos provoca importantes daños materiales y deja sectores enteros sin iluminación, lo que incrementa la sensación de inseguridad y expone a los vecinos a distintos riesgos durante la noche.

Queja de vecinos

“Lo que se trabaja y se invierte para mejorar los barrios, algunos lo destruyen en minutos”, señalaron vecinos a El Litoral, reflejando la indignación por un problema que no solo implica costos económicos, sino también un retroceso en las mejoras logradas para la comunidad.

Por lo que manifestaron su malestar ante la reiteración de estos hechos, que afectan directamente la vida cotidiana y el uso seguro de los espacios públicos.