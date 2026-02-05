Inicio de ciclo lectivo 2026: cuándo y qué papeles llevar para la inscripción

Cada vez falta menos para que arranquen las clases en Corrientes y los estudiantes deben saber una serie de recomendaciones que lanzó este jueves el Ministerio de Educación. Los alumnos de todos los niveles deberán presentarse en las instituciones educativas a las que fueron asignados para completar el proceso de inscripción correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Fechas importantes

En los niveles Inicial y Primario, la inscripción deberá completarse del 18 al 20 de febrero, mientras que para el Nivel Secundario el período establecido es del 19 al 23 de febrero. En tanto, los estudiantes del Nivel Superior podrán realizar el trámite entre el 10 y el 27 de febrero. El calendario escolar fija el inicio de clases para inicial, primario y secundario el lunes 2 de marzo, y para el nivel superior el 26 de marzo.

Desde la cartera educativa indicaron que el objetivo principal de esta instancia es completar los legajos escolares, por lo que los alumnos deberán concurrir con la documentación obligatoria.

Documentación a presentar

Para los ingresantes a Nivel Inicial, se solicitará el comprobante de Matrícula Digital 2025, partida de nacimiento, DNI del alumno y tutores, ficha médica, carnet de vacunación, CUD si corresponde y autorizaciones para el uso de imagen y voz.

En el Nivel Primario, además de la Matrícula Digital y la documentación personal y médica, se requerirá información pedagógica del alumno, informes de especialistas en caso de tratamientos, constancia de pase o vacante si correspondiera y la entrega ordenada y foliata del legajo escolar. Para el Nivel Secundario, se exigirá acta de nacimiento legalizada, constancia de egreso del primario, foto carnet y una ficha médica completa que incluye examen físico, vacunación y estudios complementarios como odontológicos, oftalmológicos y, en algunas instituciones, análisis de chagas y grupo sanguíneo.

Finalmente, los ingresantes al Nivel Superior deberán presentar la Matrícula Digital, DNI certificado, título secundario o constancia en trámite, certificado de aptitud psicofísica, certificado de buena conducta y cuatro fotos carnet. Para ampliar la información o realizar consultas, el Ministerio de Educación dispuso el sitio oficial sima.mec.gob.ar.