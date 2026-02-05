"Regatas es un equipo aplicado en defensa"

Con 20 partidos disputados, Regatas Corrientes se mantiene en la cuarta posición y es el mejor equipo defensivo en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26. Después de vencer a Boca Junios, el remero disfruta de 12 días antes de volver a jugar. El miércoles 11 visitará a Oberá Tenis Club y el sábado 14 a San Martín, en otra edición del clásico correntino.
“Ser el mejor equipo defensivo con 20 fechas jugadas, haber jugado una final a nivel internacional, te hace ver que las cosas están bien. Siempre hay margen de mejora, pero me parece que estamos bien, en un momento donde sabemos que si tropezas y perdes dos o tres partidos seguidos, la tabla te muestra en un lugar que vos no queres estar. Pero haremos el esfuerzo en estos dos partidos de visitantes como para seguir peleando ahí y estar expectante en la tabla”, relató Juan Varas, entrenador de Regatas.
“Hemos quedado fuera del Super 4 en un triple empate, marca que hay mucha paridad y cada punto cuenta”, se lamentó.
“Me parece que los cuatro partidos de febrero contra rivales que tienen récord positivo nos van a marcar un poco para dónde estamos”.
Luego de los dos partidos como visitantes, Regatas cerrará febrero en Corrientes frente a La Unión (miércoles 18) y Peñarol (sábado 21).
“La temporada muestra mucha paridad y nosotros dentro de esa paridad estamos en un momento de regularidad. También sabemos que al partido que no te presentas, seguramente no lo ganes, y lo que visualizo es que todavía tenemos mucho margen de mejora y eso es lo que a nosotros nos tiene que mantener enfocado para trabajar”, resaltó el DT.
“Hemos demostrado ser un equipo competitivo, que pone el cuerpo, que defensivamente es muy aplicado. Pero que todavía en el apartado ofensivo podemos dar más calidad, más jerarquía por la plantilla que tenemos y porque nos gustaría jugar un poco más rápido ofensivamente”, anticipó.
“Dentro de esa construcción y esa vivencia de lo que es ir compitiendo y mejorando, estamos en un momento de tranquilidad y de regularidad”, agregó.
“La primera fortaleza que tenemos es una plantilla de hombres, que no se permite jugar mal dos veces seguidas. Y dentro de esa fortaleza también hay un trabajo que ya venimos haciendo hace año y medio, donde muchos de los que somos parte nos vamos conociendo y tenemos herramientas para reaccionar ante alguna adversidad”, resaltó el entrenador que transita su segunda temporada al frente del equipo remero.
“Después en el margen de mejora es un poco me parece que el apartado ofensivo lo podemos mejorar. No estamos cómodos en los juegos ofensivamente, no estamos llegando al score que nosotros queremos llegar. Entonces estamos trabajando en eso para poder ser un equipo que ofensivamente tenga mayores amenazas. Porque me parece que las vías de gol que tenemos son muchas en todos los puestos”, reflexionó
El próximo rival será OTC. “Desde que yo estoy en Regatas hemos jugado un montón de veces. Va a ser el partido número 10 en un año y medio contra ellos. Entonces ya nos conocemos mucho y tenemos muchos puntos en común en lo que intenta proponer el entrenador rival y lo que intento proponer yo. Entonces, creo que en ese juego es una cuestión de ver quién puede torcerle el brazo al rival, quién puede tener un nivel defensivo de mayor actividad, de mayor propuesta física para incomodar al rival y una cuestión de porcentaje”.
Luego se vendrá el segundo clásico correntino, que tendrá a Regatas como visitantes. “Es un partido en el que no importa como venís. Nosotros nos debemos a nuestra gente y tenemos que mostrar mucha personalidad para saberlo jugar, y obviamente que hay que agregar el apartado basquetbolístico. Creo que internamente cada uno de nosotros sabe cómo presentarse para un clásico en donde hay otros condimentos, hay muchas emociones y mucha tensión”.
Varas se refirió a los objetivos para el Remero: “Cuando hablamos de nuestros objetivos, es ser protagonistas. Al principio teníamos la Liga Sudamericana como el primer objetivo fuerte. Creo que haber jugado el último partido hizo que lleguemos hasta donde queríamos, aunque no con el resultado de la final. Después, a pesar de haber perdido algunos partidos de local, estuvo al alcance de nuestra mano clasificar al Súper 4, que no se nos pudo dar. Hoy es ser protagonista, es ganar la mayor cantidad de partidos para ver si podemos estar entre los cuatro primeros de la Fase Regular”.
“Después quizá nos pasa lo que nos pasó en el final de la primera ronda, que un triple empate nos deja fuera, por eso también tenemos que estar atentos y cuidar las diferencias con todos los rivales”, agregó. “Hoy no hay un equipo que digas ‘hay que alcanzar a ese equipo’, sino que todos estamos en la misma bolsa, estamos todos dependiendo de momentos, de regularidad, y ojalá que nosotros podamos salirnos de esa media para sumar la mayor cantidad posible de victorias, y establecernos al final de la segunda etapa entre los cuatro primeros, porque se vislumbra una reclasificación muy dura y para cualquier equipo que pueda pasar esa instancia sin jugarlo, seguramente será un alivio”, finalizó.