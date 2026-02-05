Salas probó con los titulares en River

Marcelo Gallardo prepara dos cambios en la formación de River Plate para disputar la cuarta recha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

Tras el entrenamiento del jueves en River Camp, el panorama empieza a aclararse en el Millonario de cara al duelo del sábado frente a Tigre y se pudo observar dos cambios entre los titulares, uno obligado y el otro táctico.

La modificación forzada es la salida de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro en el empate ante Rosario Central y estará afuera al menos por los próximos 15 o 20 días. En ese escenario, el curuzucuateño Maximiliano Salas corre con ventaja para reemplazarlo, por encima de Ian Subiabre.

Si bien el exRacing no tuvo buenos ingresos en las primeras fechas y comenzó el año relegado, la ausencia de Driussi obliga a sumar un futbolista más centralizado para acompañar a Facundo Colidio. Gallardo lo viene utilizando como referencia de área, más allá de no ser su posición natural, y por eso se perfila para ir desde el arranque.

El otro cambio que asoma es en la defensa. Matías Viña ya está disponible tras cumplir la suspensión por su expulsión ante Gimnasia y todo indica que volverá a la titularidad para disputar su tercer partido oficial con la camiseta de River. El principal candidato a dejar el once inicial es Paulo Díaz.

Marcos Acuña, en tanto, sumó minutos ante Central, pero el cuerpo técnico pretende llevarlo con cautela para evitar una recaída luego de perderse buena parte de la pretemporada por un traumatismo en el pie.

La situación de Franco Armani es similar: evoluciona bien, pero Gallardo no quiere apurar su regreso, menos ante el respaldo de la gran aparición de Santiago Beltrán.

River visitará a Tigre el sábado desde las 20. Los dos equipos comparten la segunda ubicación de la Zona B con 7 puntos. El único puntero es Independiente Rivadavia con 9 unidades.

La cuarta fecha se pondrá en marcha este viernes con el cotejo que disputarán Central Córdoba y Unión de Santa Fe desde las 21.00 en Santiago del Estero.