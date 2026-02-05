Niña correntina tiene parálisis cerebral y necesita 35 mil dólares para tratarse en México

Malena es una niña oriunda de Monte Caseros, que tiene parálisis cerebral proveniente de Leucomalacia periventricular (falta de oxígeno en el cerebro) causado después de nacer. Esto provoca que hoy a sus 10 años tenga espasticidad, dificultades motrices y no pueda caminar. Su familia pide colaboración para que pueda recibir atención especializada en Monterrey, México donde se encuentra uno de los únicos dos dispositivos que existen en el mundo.

Se trata de un dispositivo (Cytotron) de radiofrecuencia modulada que regenera tejidos cerebrales que podría dar una mejor calidad de vida a su pequeña. El tratamiento dura 32 días, y necesitan estar en México el 28 de abril. El dinero que necesitan para tratarse es de 35 mil dólares, más seguro, vuelos, y hospedaje, para llegar a esto realizan ventas de empanadas y bingos, sin embargo, aún no llegan al monto requerido.

Belén, mamá de Malena Toledo Bordón, dialogó con El Litoral y contó: “La idea es poder hacer lo posible para llegar a abril, estamos haciendo empanadas para vender, un bingo familiar el 22 de febrero y vamos a estar haciendo otro evento más adelante para poder recaudar”.

La historia de Malena

La niña había nacido a los seis meses sin ninguna complejidad, lo único que necesitaba era ganar un poco de peso debido a que nació con 1.250 kilos, según explica su madre, sin embargo, por un descuido de los enfermeros mientras la pequeña recibía la sonda para alimentarse, la niña se ahogó y esto produjo la Leucomalacia periventricular.

A medida que Malena fue creciendo, los médicos señalaron que su parálisis cerebral era irreversible. Pero una película despertó su interés por buscar una solución a lo que padecía su hija.

“Hay una película que se llama Los dos hemisferios de Luca, esta explica a la perfección cómo se desarrolla y la lucha de las mamás que estamos luchando por ir a México, porque hay dos en todo el mundo, el otro está en la India”, agregó.

Sin embargo, Belén no pierde las esperanzas y quiere buscar una solución definitiva para dar una mejor vida a su niña. “Más allá de todos los diagnósticos que nos dieron, Male hoy entiende perfectamente, habla correctamente, dialoga, podes tener una conversación con ella, ahora pasó a 5to grado. Si bien, su aprendizaje va un poco más lento, las seños se lo hacen más especial para que pueda aprender, ya está aprendiendo las tablas”, señaló.

“Lo único que no puede hacer es caminar y escribir o recortar por su motricidad. Tiene buen dominio del lado derecho pero del lado izquierdo es muy espástica y tiende a retraer hacia adentro su mano y su brazo, por eso, le cuesta un montón”, agregó.

La pequeña pasó a 5to grado de la escuela primaria en Monte Caseros. Es muy estudiosa y le encanta aprender. Además lo complementa con kinesiología, terapia ocupacional y psicopedagogía.

“Sabemos que no es mágico, que tenemos que continuar con kinesio, que ella ya hace a full ahora, pero vemos una posibilidad de que con este tratamiento se puedan regenerar las células y ella esté mucho mejor”, cerró.

Para colaborar pueden enviar el dinero al alias es maleamexico.mp pueden comunicarse con Belén al 3775470061 o por medio del instagram en @maleamexico .

(VT)