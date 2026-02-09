Cuenta regresiva para el segundo clásico de la temporada

La segunda edición del clásico correntino en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26 entró en su cuenta regresiva. San Martín y Regatas se enfrentarán el 14 de febrero, el día de los enamorados, desde las 21.30 hs.

El cotejo tendrá como sede el estadio "Raúl Argentino Ortíz", conocido también como Fortín Rojinegro, y esta vez la condición de local le corresponderá a San Martín.

El duelo encuentra a los tradiciones rivales con diferentes presentes. Regatas (13-7) lucha por quedar entre los cuatro primeros de la Fase Regular y San Martín (10-13) por ingresar a zona de playoffs.

San Martín, que viene de una gira negativa por Córdoba donde perdió los tres partidos que disputó y dio de baja a Leonel Schattmann, espera recuperar a sus lesionados y llegar con el plantel completo el duelo.

Víctor Fernández se rehabilita de un micro desgarro, mientras que Federico Aguerre de una tendinitis. En tanto que Vicente Garello, que fue papá de Carmelo, también volvería a estar a disposición del DT Gabriel Revidatti.

Por su parte, Regatas, antes del clásico, viajará a Misiones para jugar el miércoles 11, desde las 21.00 hs. frente a Oberá Tenis Club (OTC) en un duelo directo para quedar en el grupo de los cuatro de arriba.

En el Fantasma se espera puede volver a jugar el colombiano Juan Tello que debutó en la gira del equipo por Santiago del Estero pero que estuvo ausente en el juego contra Boca por una lesión.

El primer clásico de la temporada quedó en poder de Regatas 84 a 64. El partido se jugó en el Fortín y la localía correspondió al Fantasma.

El nuevo clásico está a la vuelta de la esquina y muchas veces los antecedentes quedan de lado. En Corrientes ya se palpita el nuevo cruce entre San Martín y Regatas.