Pablo Alonso fue reelecto por unanimidad y seguirá al frente de la Liga Correntina de Fútbol

En una jornada marcada por el consenso institucional, la Liga Correntina de Fútbol (LCF) ratificó la conducción de Pablo Alonso, quien fue reelecto como presidente tras recibir el apoyo total de los delegados presentes.

De esta manera, el dirigente inicia su tercer periodo al frente de la organización que nuclea a las instituciones deportivas de la capital provincial.

La Asamblea de Elección de Autoridades se desarrolló en un clima de cordialidad, donde los representantes de los 27 clubes que conforman la liga coincidieron en la necesidad de dar continuidad a los proyectos de infraestructura y profesionalización que se vienen ejecutando.

Tras la votación, Alonso agradeció la confianza renovada y reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol local.

Proyectar el futuro en Santa Catalina

Uno de los ejes centrales del discurso de asunción de Alonso fue el ambicioso plan de obras en el predio deportivo social de la zona de Santa Catalina. Este espacio es considerado estratégico para el crecimiento de la liga, ya que allí se prevé la construcción de nuevas canchas y dependencias operativas que serán destinadas al uso exclusivo de los clubes afiliados.

Alonso llamó a todos los clubes "a seguir trabajando y colaborando para el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del fútbol en Corrientes". La consolidación de este polo deportivo busca descentralizar la actividad y ofrecer instalaciones de primer nivel para las categorías formativas y la primera división.

Homenaje y unidad institucional

Más allá de la cuestión administrativa, la Asamblea tuvo un momento de profunda emotividad al recordarse la figura de Avelino López, histórico delegado del club Huracán Corrientes recientemente fallecido. Los miembros de la LCF entregaron un reconocimiento a su familia, destacando su incansable aporte y trayectoria dedicada al fútbol correntino durante décadas.