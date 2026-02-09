Valdés y la Fecorr analizaron el impacto de la coyuntura en el comercio y la industria local

En una jornada marcada por la agenda de reactivación económica, el gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo una reunión clave con los referentes de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr).

El cónclave tuvo como eje central efectuar un diagnóstico profundo sobre la actualidad del comercio y la industria en la provincia, sectores que enfrentan un escenario complejo ante la volatilidad de los mercados nacionales.

Durante el intercambio, el mandatario provincial subrayó que el contacto directo con el sector privado es una prioridad de su gestión.

“Las instancias de diálogos con los empresarios son claves para promover las inversiones y empleo”, afirmó Valdés, quien considera que la articulación pública-privada es el único camino para consolidar el crecimiento de las economías regionales y dotar de competitividad al territorio correntino.

Agenda común y desafíos productivos

La mesa de trabajo contó con la presencia de figuras centrales del gabinete provincial, entre ellos los ministros Juan Pablo Fornaroli (Secretaría General), Mariel Gabur (Industria, Trabajo y Comercio) y Carlos Vignolo (Coordinación y Planificación). La participación de esta comitiva técnica permitió abordar no solo cuestiones macroeconómicas, sino también demandas específicas sobre infraestructura y financiamiento para el sector industrial.

Los representantes de Fecorr plantearon los principales desafíos que atraviesan los asociados a la federación, haciendo hincapié en la necesidad de herramientas que permitan dinamizar la actividad económica en un año que se proyecta con importantes desafíos logísticos y de costos operativos.

Hacia un desarrollo sostenido

Este encuentro no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de rondas de diálogo que el Ejecutivo provincial mantiene con los actores del arco productivo. El propósito final es el diseño de una agenda común que permita potenciar las oportunidades de negocios y garantizar la estabilidad laboral de los correntinos.

Desde la Gobernación insistieron en que el fortalecimiento de la competitividad es un eje estratégico. Para ello, se busca que el Estado funcione como un facilitador que elimine trabas burocráticas y genere incentivos para que las empresas locales puedan expandir su capacidad instalada, fortaleciendo así el tejido social y productivo de la provincia.