Midón perdió en su debut en torneos ATP

La presentación del tenista correntino Lautaro Midón en el cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires terminó con derrota. El joven de 21 años perdió frente al español Pedro Martínez 6-4 y 6-1 en 1 hora y 35 minutos de juego.

El partido que se jugó este lunes en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis mostró a Midón (229° en el ráking de la ATP) con un buen juego hasta el sexto game del primer set. Desde allí bajó su rendimiento y Martínez (94°) se mostró sólido y contundente.

Midón, que llegó desde la clasificación, estuvo suelto y ejecutó buenos tiros en el arranque del partido. Tuvo variantes y exhibió sus recursos técnicos para adelantarse 4 a 2, quebrando el servicio del rival en 0.

Desde allí cambió el partido. Martínez entró en ritmo, puso en aprietos al correntino y ganó 8 de los 9 games siguientes. Midón perdió su saque en dos oportunidades y Martínez se impuso en el décimo juego en 0 para quedarse con el primer set.

En el arranque del segundo, Midón pareció recuperar su buen andar y mantuvo su servicio, pero fue solamente un espejismo, Martínez conectó buenos tiros y obligó a los errores del correntino.

Pese a la derrota, la presentación de Midón en el Argentina Open es promisoria. Aprovechó la invitación para disputar la clasificación donde ganó dos partidos y tuvo su debut en un ATP.

La agenda del correntino indica que será parte dos nuevos torneos del Circuito ATP Challenger a disputarse en Tigre, Buenos Aires desde la semana del 16 de febrero.