Se definió el reemplazante de Boca Unidos para el Provincial

La inesperada baja de Boca Unidos del torneo Provincial de Clubes 2026 provocó que las autoridades de la Federación Correntina de Fútbol se muevan rápido y ya se cubrió esa plaza.

La nueva invitación fue para Defensores de San Roque que viene de jugar en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 y ahora se suma al certamen de primera división en el ámbito provincial.

Defensores ocupara la plaza que dejó vacante Boca Unidos y por lo tanto conformará la Zona 1 junto a Lipton de Capital y las entidades bellavistenses de Estrada y Hogar Hermanos.

Boca Unidos hizo pública su determinación de no jugar el Provincial una semana después de haber sido invitado y ser incluido en el sorteo de grupos.

“La prioridad absoluta es la reorganización y excelencia institucional", señala el comunicado que dio a conocer el Departamento de fútbol el Club Boca Unidos al comunicar la decisión.

La Federación cubrió rápidamente ese lugar con una nueva invitación, que en este caso recayó en Defensores de San Roque según lo manifestó Pablo Alonso, presidente de la Federación Correntina, en El Deportivo en FM La Red Corrientes.

Por lo tanto las zonas quedaron determinados de esta forma

Zona 1: Defensores de San Roque, Lipton, Estrada (Bella Vista) y Hogar Hermanos (Bella Vista).

Zona 2: Sportivo Corrientes, Deportivo Empedrado, El Decano (Ituzaingó) y Unión (Ituzaingó).

Zona 3: Sportivo Santa Lucía, Matienzo (Goya), Concepción (Saladas) y Calle Poí (Saladas).

Zona 4: Central Goya, Huracán (Goya), Football (Esquina) y Berón de Astrada (Esquina).

Zona 5: Victoria (Curuzú Cuatiá), Barracas (Curuzú Cuatiá), Porá Purajey (Sauce) y Atlas (Sauce)

Zona 6: Panificación (Paso de los Libres), Barraca (Paso de los Libres), Villa Calma (Santo Tomé) y Belgrano (La Cruz).

Zona 7: Santurtún (Santo Tomé), Berón de Astrada (Santo Tomé), Estudiantes (Virasoro) y San Alonso (Viraroso).

Zona 8: San Lorenzo (Monte Caseros), Monte Caseros 2 (sería Juan Pujol), Comunicaciones (Mercedes) y Villa del Parque (Curuzú Cuatiá).