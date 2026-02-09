Confirman que el soldado que se mató en Olivos era extorsionado por una banda que operaba en una app de citas

La Justicia confirmó que el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos en diciembre era extorsionado desde una aplicación de citas.

Este lunes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado encabezaron una conferencia de prensa donde dieron detalles del accionar de los delincuentes y la carta que dejó la víctima, identificada como Rodrigo Gómez, antes de morir.

Monteoliva informó que desde el día del trágico episodio, el 16 de diciembre pasado, se realizaron tareas de investigación que permitieron obtener una serie de elementos clave para la causa. "Durante todas estas semanas de análisis se encontró una carta. En los primeros párrafos había una referencia a una app de citas y se empezó la investigación", explicó la titular de Seguridad.

De esta manera, confirmó, se llegó al dato de Evermatch, una aplicación desde la cual los usuarios entablaban conversaciones con “mujeres que no existen”.

“Había envíos de fotos, ni siquiera subidas de tono, sino bajadas de cualquier lado. A medida que se empezó a trabajar con los teléfonos, se encontró que había tres personas que estaban presas en el Penal de Magdalena y que a partir de ahí llevaban a cabo un entramado de manipulación extorsiva”, detalló Monteoliva.

Tras ello, la ministra brindó detalles de una carta que Gómez habría escrito antes de quitarse la vida. “Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque, supuestamente, si les pagaba, esto se solucionaba. Solo parece ser una estafa porque piden plata y más plata. Esos policías son más corruptos que otra cosa; me dejaron con muchas deudas, pero ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que si le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra. Estoy muy agradecido con la familia, con el Ejército. Después de escribir todo esto, ya llegó la hora. Gracias a todos, gracias al Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas”, fueron las palabras que se encontraron en el documento que hoy es una prueba clave en la causa.

Sobre el cierre, Monteoliva le dedicó unas palabras al soldado: “Este joven portaba un uniforme, era parte de nuestras Fuerzas. Un joven genuino, con objetivos”, resaltó.

Además, señaló que, si bien se trata de un “desenlace doloroso para la familia”, es gratificante en términos judiciales, ya que permitió sacar a la luz una red criminal. De esta manera, durante la noche de ayer se detuvo a siete personas. “Tres ya estaban en el Servicio Penitenciario de la Provincia, dos en Magdalena y uno en La Plata. Ahora van a pasar en el Servicio Penitenciario Federal en alto riesgo y les aseguro que no van a ver un teléfono por muchísimo tiempo porque hoy es un arma adentro de la cárcel”, remarcó.

La investigación

Arroyo Salgado precisó que la extorsión comenzó con la creación de un perfil falso en la aplicación con el nombre de Julieta Ayelén Cardozo. Sin embargo, en determinado momento de la conversación aparecía una “madre alterada” enviando el “audio del terror” donde acusaba al joven de “degenerado” por hablar con su hija de 17 años.

También, dentro de la trama, estaba involucrado un presunto policía de la ciudad que, según el relato de la extorsionadora, había tomado la denuncia y solicitaba pedidos de transferencias de dinero.

Para ello, los estafadores usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.

Sin embargo, el falso policía, durante las llamadas, aseguraba que existía una causa judicial en trámite y que, para evitar consecuencias legales, era necesario realizar pagos inmediatos. A Gómez, le enviaron fotos genéricas, sin mostrar caras, y generaron confianza hasta comenzar con las extorsiones.

Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. Luego de ello, el dinero era repartido en distintas operaciones para dificultar su rastreo.

Pero la situación escalaba cada vez más y las exigencias económicas continuaban. En la carta que dejó el soldado que se quitó la vida en Olivos también había anotaciones económicas, cálculos de deudas y referencias a pagos realizados.

La investigación permitió identificar a los principales integrantes de la organización: un hombre de apellido Francavilla, conocido como “Nahuel Contti”, detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también en Magdalena. Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de los penales. Por otro lado, también detuvieron a las mujeres que actuaban como receptoras de fondos.

Por último, la funcionaria judicial resaltó la importancia de dar con la red que operaba en la aplicación para poder evitar futuras víctimas.

