Pronóstico de tormentas y calor extremo para esta semana en Corrientes

La ciudad de Corrientes se prepara para una semana de condiciones climáticas adversas donde el calor y la humedad serán los protagonistas. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas aisladas que convivirán con marcas térmicas que alcanzarán los 36 grados, profundizando la sensación de agobio en la región.

Para este martes, el organismo emitió un alerta por tormentas matutinas con una probabilidad de ocurrencia del 70%. Se espera una jornada de gran amplitud térmica, con una mínima de 21 grados y una máxima que trepará hasta los 35 grados, factores que podrían desencadenar fenómenos de chaparrones intensos en periodos cortos de tiempo.

Perspectivas para la semana

El escenario de inestabilidad no traerá un descenso inmediato de la temperatura. Para el miércoles, se prevé cielo mayormente nublado con valores que oscilarán entre los 23 y los 36 grados.

El jueves mantendrá condiciones idénticas, mientras que el viernes asomaría un leve alivio térmico, con una máxima estimada en 33 grados.

Enero: un mes de extremos hídricos y térmicos

En sintonía con el reporte semanal, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) publicó el resumen meteorológico de enero 2026. Los datos revelan un mes de comportamientos extremos: la temperatura máxima alcanzó los 41,5 °C el pasado 27 de enero al mediodía, mientras que la mínima mensual fue de 17,1 °C registrada el día 4.

En materia de precipitaciones, el balance del Icaa arrojó un total de 153,4 milímetros de lluvia acumulada en la capital. Lo llamativo de este registro es la concentración del fenómeno: el volumen total se repartió en apenas dos jornadas de precipitaciones intensas. El día 16 de enero se registró la marca más alta con 88,6 milímetros, seguido por el día 9 con 63,6 milímetros.

Este régimen de lluvias "explosivas" en pocos días confirma la tendencia de fenómenos meteorológicos severos que afectan la infraestructura urbana. El informe completo con el detalle de los acontecimientos del primer mes del año se encuentra disponible para consulta pública en el portal oficial del organismo provincial.