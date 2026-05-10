River recibe a San Lorenzo en el partido destacado del domingo

River recibirá este domingo a San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura, en el que será un cruce de gigantes para meterse entre los ocho mejores del campeonato local.

El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Monumental y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino.

River llega a este cruce envuelto en incertidumbre, ya que desde la llegada de su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet, consiguió muy buenos resultados, aunque demostró un muy flojo nivel en la mayoría de sus presentaciones.

A esto hay que sumar que en la última fecha de la primera fase de este Torneo Apertura, el "Millonario" cayó como local frente a Atlético Tucumán y sus jugadores abandonaron el terreno de juego bajo una lluvia de chiflidos de los hinchas.

El último partido oficial de River fue este jueves, cuando derrotaron 2-1 de manera agónica a Carabobo de Venezuela en la Copa Sudamericana, donde tienen prácticamente asegurada la clasificación a la próxima instancia.

Del otro lado estará San Lorenzo, que pese a su gravísima crisis institucional en el último tiempo se las viene arreglando para meterse en los playoffs de los campeonatos locales.

El "Ciclón", que es dirigido por Gustavo Álvarez, dio una pobre imagen en la fecha que concluyó con la actividad de la primera fase al caer como local frente a Independiente, aunque finalmente se dieron los resultados que necesitaba y pudo terminar en la séptima colocación de la Zona A.

El último encuentro del equipo de Boedo fue el martes 5 de mayo, cuando igualaron sin goles ante Deportivo Cuenca de Ecuador en la Copa Sudamericana.

Estudiantes - Racing

Racing visitará este domingo a Estudiantes de La Plata, por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de lo que en la previa parece ser un milagro para meterse en la próxima instancia.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata. El árbitro será Sebastián Martínez.

Racing llega a este encuentro en el que es, tal vez, su peor momento en los últimos 10 años, ya que ganó solo uno de sus últimos nueve partidos y clasificó por la ventana a los octavos de final gracias a una insólita combinación de resultados.

El flojo presente de la "Academia" no se limita solo al plano local, ya que en la Copa Sudamericana está tercera en su zona y no depende de sí misma para superar la fase de grupos.

De esta manera, los playoffs del Torneo Apertura se le presentan a su director técnico, Gustavo Costas, como la última oportunidad para encaminar el rumbo y seguir en el cargo del club de sus amores.

Cruce caliente en Rosario

Rosario Central recibirá este a Independiente, por los octavos de final del Torneo Apertura, en un encuentro que ya está envuelto en varias polémicas por cuestiones ajenas a lo que ocurre dentro de la cancha.

El partido, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Este encuentro ya cuenta con varias polémicas incluso antes de inicio. La primera llegó a través de unas declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien se refirió al arbitraje, mientras que después Rosario Central decidió que no acreditará a periodistas partidarios del "Rojo”.

En Liniers

Desde las 21.30, Vélez será local de Gimnasia de La Plata en lo que será el último cruce de los octavos de final.