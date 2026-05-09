Hucarán dio el golpe y eliminó a Boca en La Bombonera

Boca perdió 3-2 con Huracán en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y quedó eliminado. En La Bombonera, el Globo abrió el marcador con el gol de Leonardo Gil a los 5 minutos de juego mientras que Milton Giménez empató el encuentro a los 42 minutos del complemento.

En el tiempo extra, dos errores de Lautaro Di Lollo le dieron sendos penales a la visita y el mediocampista paraguayo Óscar Romero amplió a los 4 y 13 minutos mientras que su hermano Ángel descontó para Boca a los 10 minutos del segundo tiempo.

El cuadro de la Ribera transformó en figura a Hernán Galíndez con varias tapadas sobre Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, entre otras intervenciones de importancia. El arquero de Huracán sostuvo a su equipo en los peores momentos, en especial cuando los dirigidos por Diego Martínez se quedaron con nueve jugadores por las correctas expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó eliminado del Torneo Apertura de manera prematura, a pesar de haber sido escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A. Ahora, Boca pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores.

El próximo martes 19 a las 21.30, recibirá a Cruzeiro de Brasil en el estadio La Bombonera. En caso de no ganar, Boca quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez avanza a los cuartos de final de este Torneo Apertura en un recinto que se le hace esquivo y en el cual, sin contar este partido, ganó 2 veces en 30 años. En la próxima instancia, el ´Globo´ enfrentará al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.