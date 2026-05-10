No hay plata para terminar al autovía 12

n El martes se realizará una nueva reunión con la gerencia de la contratista para definir la obra del autovía 12, que lleva 8 años sin poder concluir los escasos 12 kilómetros del proyecto. Solo restaría el 30 por ciento de los trabajos, pero fuentes oficiales aseguraron a El Litoral que “no hay plata para terminar la obra”. Pese a ello, el gobierno nacional transfirió 3.500 millones de pesos para cancelar certificaciones que la empresa concesionaria tenía pendientes de cobro. Las versiones más optimistas deslizan la posibilidad de que para el segundo semestre, la Nación intentará avanzar en un mecanismo de financiamiento para que los trabajos arranquen.

"Acá lo que hay que entender es que sin bien la autovía 12 integra el paquete de las 40 obras prioritarias del Gobierno nacional: no hay plata. Hay gobernadores que están pidiendo fondos para pagar sueldos, es una cosa o la otra. Se adelantan fondos para pagar sueldos o para obras. El gobierno nacional no pondrá en riesgo el equilibrio fiscal, por obras públicas. La merma en la recaudación es evidente y eso complica", explicaron.

El gobierno nacional busca un método de financiamiento que permita la reactivación de obras, se espera que haya novedades para el segundo semestre. Hubo un intento por avanzar con el pago en bonos, la Cámara de la Construcción formó parte de las reuniones con funcionarios nacionales, pero aún no se finiquitaron detalles.

La fuente consultada por El Litoral advirtió que la obra no tiene presupuesto desde hace años, por lo que no hay partidas específicas destinada al proyecto. “Todos los fondos que se enviaron fueron en conceptos de adelanto de gastos”, explicaron.

Las tareas en el tramo que atraviesa la capital correntina se encuentran detenidas desde marzo. El monto girado a través del Banco Nación permite saldar cinco de los certificados adeudados.

En enero de 2025 se anunció un nuevo plazo para la finalización de la obra: 18 meses.

Uno de los principales cambios en el proyecto fue que se iniciaría en la avenida Maipú y no en el control caminero número 4, en el acceso a Cañada Quiroz, hasta la ruta provincial 43, acceso a Santa Ana.

Desde el control caminero número 4 hasta el acceso a la localidad de Saladas, que forma parte del pliego de concesión para la explotación del peaje se realizará otra obra, que deberá discutirse en breve.

Es decir que la obra de la autovía 12, ya no será de 13 kilómetros sino de 12. Además hubo retoques para mejorar el tránsito urbano a lo largo de la futura autovía.

“La obra está en un 54%, sólo resta lo que ya empezamos", había dicho en enero de 2025 el representante por Corrientes de la Dirección de Vialidad Nacional, David Moulin. Hoy aseguran que el avance es del 77 por ciento.

Menos recursos

En abril los recursos automáticos girados por Nación a las provincias tuvo una caída real interanual de -3,2%, y del -5,7% en el primer cuatrimestre. Entre enero-abril, la provincia de Corrientes registró una merma real de 51 mil millones de pesos en los fondos recibidos comparados al mismo periodo del año pasado.

Es decir que se observó una variación nominal del 28%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduce en una baja real del 3,2%.

Por su parte, la coparticipación, o las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 3,7% real.

Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, la caída de la coparticipación neta en abril se debería a la disminución real interanual del 2,4% de la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA también mostró una variación negativa, del 3,3%.

En conjunto, la recaudación de IVA e impuesto a las ganancias (IIGG) habría registrado una baja real interanual del 2,9%. No

obstante, la caída de la recaudación de impuestos internos de 20% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 3,7%.

A precios de hoy, la baja real interanual del consolidado de las transferencias totales a las provincias en abril habría sido de $184.000 millones.

En el caso de la provincia de Corrientes, en abril recibió 200.295 millones de pesos, un incremento nominal del 28,4% interanual, pero una caída real del -2,9% interanual si se considera el impacto de la inflación en los recursos.

Acumulado

En el acumulado a abril del año, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $22.906.291 millones, frente a $17.531.000 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 25,1%, que se traduce en una baja real del 5,7% al descontar la inflación del período.

A precios de abril, la baja real del consolidado de las transferencias totales en los primeros cuatro meses del año sería de $1.387.725 millones.

La provincia de Corrientes recibió 781.299 millones en el primer cuatrimestre del año, un incremento nominal del 24,8% interanual, pero una caída real del -5,9% si se considera la incidencia de la inflación. En la provincia de Corrientes a precios de abril, la baja real del consolidado de las transferencias totales en los primeros cuatro meses del año sería de -$51.264 millones.

ATN

Según un estudio de la consultora "Politikon Chaco", en el primer cuatrimestre de este año, el Gobierno nacional distribuyó $ 121.000 millones solo entre 13 provincias. Esta cifra representa el 35,5% del fondo ATN recaudado en ese período.

El distrito más beneficiado fue Misiones, con $ 15.000 millones, seguido de Mendoza y Corrientes, ambos con $ 14.000 millones. En la lista figuran Neuquén, con $ 12.000 millones; Salta, con $ 11.000 millones; y Chaco, Entre Ríos y San Juan, con $10.000 millones. Detrás aparecen Catamarca y Chubut, con $ 6.500 millones; Jujuy con $ 5.000 millones; Santa Cruz con $ 4.000 millones y cierra Santa Fe, con $ 3.000 millones.