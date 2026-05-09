La Misión Apolo 14 tuvo una gran responsabilidad, sobre todo dejar atrás el fracaso de la Apolo 13 y demostrar al mundo que la astronáutica norteamericana estaba viva y dispuesta a seguir adelante en sus firmes objetivos de explorar el espacio. El comandante de la Apolo 14, Alan Shepard, estuvo acompañado de Edgar Mitchel y ambos en enero de 1971, sin contratiempos, pudieron descender en la superficie lunar para realizar los trabajos científicos que tenían previsto hacer. Cumplieron todo a la perfección y de esta manera borraron de la memoria de todos, el fantasma del fracaso de la misión precedente, la Apolo 13, que tuvo que regresar sin descender en la Luna, luego de dramáticos momentos felizmente superados por los astronautas.

Entre los muchos trabajos realizados en la superficie lunar, está un hecho curioso y sorprendente: Alan Shepard era un muy buen jugador de golf y cuando descendió en la Luna lo demostró, pues realizó un golpe de salida de golf con un palo común, un driver que se le llama, y así pasó a la historia como el único hombre que jugó al golf en la Luna. Fue el quinto ser humano en caminar sobre la superficie de nuestro satélite, fue calificado por el entonces presidente Bill Clinton como un héroe nacional.

Shepard murió en 1998 a los 74 años, tras padecer una prolongada enfermedad que finalmente lo superó. Mientras dormía, en una ciudad costera de Monterrey, en el Community Hospital de San Francisco, California. Ex piloto naval y con un gran currículo en la astronáutica norteamericana. Bill Clinton lo calificó como un héroe nacional y “uno de nuestros más grandes astronautas”.

Dijo Bill Clinton “ los que somos suficientemente viejos como para recordar los primeros vuelos espaciales, siempre recordaremos la huella que él dejó en nosotros y el mundo. Me gustaría expresar la gratitud de nuestro país hacia quien fue uno de los grandes pioneros del espacio.”

Shepard hizo historia el 5 de mayo de 1961 cuando fue lanzado al espacio desde Cabo Cañaveral a bordo de la Freedom 7 , permaneciendo 10 minutos en el espacio y regresar al Océano Atlántico, siendo este un gran logro en ese momento, que puso a EEUU adelante en la carrera espacial que mantenía en ese momento con la Unión Soviética. Esto ocurrió 20 días después de que el cosmonauta ruso Yuri Gagarin fuera el primer hombre al espacio. “Esto fue un pequeño paso, pero vamos a seguir avanzando firmemente en la conquista del espacio.” sostuvo Shepard.

En ese viaje fue el primero en jugar al golf cobre la superficie lunar al golpear una pelotita con un driver de salida, a unos 400 metros de distancia, favorecido por la tenue atmósfera lunar, algo imposible de lograr en la Tierra.”

“Que lo pase bien.”

Otra anécdota, relacionada con un astronauta, pero en este caso de la Apolo 11, fue una que durante años intrigó al mundo entero, comenzó cuando Neil Armstrong hizo un extraño saludo antes de emprender el retorno a la Tierra. “Buenas noches señor Gorsky”. Millones de personas lo escucharon y los espías rusos desconcertados, comenzaron a buscar a ese señor. Incluso los norteamericanos quedaron intrigados.

Años después Neil Armstrong explicó: “Ahora que Gorsky ya murió voy a contarles la historia. Cuando yo era chico mis vecinos eran el señor y la señora Gorsky. Un día estaba abajo de la ventana de su dormitorio y escuché que la señora le decía a su marido: Qué ¡ Sexo oral, vos estás loco, voy a hacer eso cuando el hijo del vecino camine sobre la Luna. Bueno, me acordé de eso y pensé, se te hizo Gorsky, y lo saludé. Eso fue todo.