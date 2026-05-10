Recordando al Dr Carlos Alberto Menises

Por Ricardo G Leconte

n El día 6 de mayo falleció en nuestra ciudad el Dr. Carlos Alberto Alejandro Menises. Nació el 11 de enero de 1935, hijo de Alberto M. Menises y María Esther Diaz de Vivar. Realizó sus estudios primarios y secundarios en nuestra ciudad e ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de abogado en el año 1959. Mientras estudiaba allí trabajó en el Estudio Jurídico de sus tíos, con los que adquirió una vasta experiencia en los trámites de la profesión de abogado, que lo destacaron siempre.

Se casó en Corrientes con Maria Esther Traynor Balestra en 1965 y tuvieron cinco hijos. El Dr. Menises fue nombrado secretario del Juzgado Civil N° 4 en 1960, Agente Fiscal en lo Civil y Comercial N° 2 en 1962 y Juez Civil y Comercial N° 1 en 1962.

En 1963 renunció como Juez para dedicarse a la profesión de abogado y se incorporó al estudio de Dr Benchetrit Medina y desplego una intensa labor profesional destacándose entre sus colegas

Entre 1964 y 1969 fue Secretario de la ex Asociación de Abogados. Prosecretario del Colegio de Abogados entre 1969 a 1971. Vicepresidente del mismo Colegio entre 1971 a 1973. Y luego Presidente del mismo Colegio de Abogados en los períodos 1973 a 1975, 1975 a 1977, 1977 a 1979 y 1983 a 1985. Fue delegado del Colegio de Abogados de Corrientes ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) en los años 1979/1981 y desde 1984 al año 2.000. Participamos junto a un calificado grupo de abogados en la creación del Instituto Obra Social de Abogados (IOSAP) en 1974.

Como decía el jurista Couture tuvo fe en el derecho, luchó por la justicia siempre, honró la profesión de abogado con honestidad y eficacia sobresaliente. Su nombre y prestigio no se borrarán en nuestro foro.

En los últimos años su salud quebrantada lo alejó de la profesión.

Fue hombre de fe y activo militante católico y dio testimonio de ello. Cuantos los conocimos no lo olvidaremos. Hoy merece descansa en paz en el reino de los justos y nobles de corazón.