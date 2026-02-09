Imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Este fin de semana en la Ciudad, Buenos Aires celebra el Año Nuevo Chino y la calle Corrientes no descansa los sábados a la noche. El Complejo Teatral lanza su temporada 2026 y siguen las propuestas de cine, música y gastronomía al aire libre para disfrutar del verano.

» La Ciudad celebra el Año Nuevo Chino

Buenos Aires se viste de rojo, con música y tradición oriental, para darle la bienvenida al año del Caballo de Fuego, símbolo de la energía, el movimiento y la transformación. Habrá más de 40 puestos gastronómicos y artesanales para conocer distintos aspectos de la cultura china. También habrá talleres y demostraciones de artes marciales y danzas tradicionales. Será el domingo, de 11 a 20, en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, en Sucre 601, en Belgrano.

» A jugar con agua en el Parque de la Ciudad

Juegos acuáticos, parque de inflables, actividades deportivas, talleres creativos y cine al aire libre son algunas de las incontables propuestas que el Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000), en Villa Soldati, tiene para ofrecer para disfrutar el verano con toda la familia (mascotas incluidas). También habrá un patio gastronómico con opciones frescas y saludables. Abre sus puertas de martes a domingos, entre las 10 y las 20.

» La calle Corrientes no descansa

El sábado desde las 21 y hasta las 3 de la madrugada la avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, se convierte en un escenario a cielo abierto. Entre Libertad y Cerrito habrá un show de baile de Tango de Escenario a las 23 y, a las 24, se presentarán los DJs Cele Arrabal y Michael BM. También habrá dos proyecciones de cine al aire libre: Elijo creer: El camino del campeón, y Campamento con mamá. Además, 30 comercios de la zona extenderán sus horarios y ofrecerán menúes y descuentos exclusivos en el marco del programa Corrientes 24 horas.

» Los Beatles para los chicos

Este domingo a las 18 se presentará Nube 9, la banda tributo a The Beatles con un espectáculo interactivo que reúne las canciones más divertidas y contagiosas del grupo de Liverpool, como “Yellow Submarine”, “Ob-la-di Ob-la-da” y “Penny Lane”. El show se hará en la Usina del Arte (Caffarena 1), en La Boca. La entrada es con inscripción en usinadelarte.ar.



» La Gaviota, en el Teatro San Martín

En el estreno de la temporada 2026, el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) reestrena este viernes La Gaviota, del ruso Antón Chéjov, una de las obras más relevantes de la historia del teatro que explora la banalidad de la vida retratada en un grupo de artistas en conflicto por egos y frustraciones. Se estrena este viernes y habrá funciones de miércoles a domingos. Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar. También se reponen otras dos obras en el Teatro Sarmiento y en el Teatro Alvear.



» Mate y música para disfrutar el atardecer

Este fin de semana llega al Parque de los Andes (Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes), en Chacarita, una propuesta doble. La tarde del sábado, destinada a un público joven, estará musicalizada por bandas indie, pop rock y un cierre con DJ, El domingo, la invitación es para toda la familia: habrá una gran peña, folklore y karaoke. Se hará ambos días desde las 18.



» El verano es sinónimo de diversión en las plazas

Todos los jueves y viernes, desde las 17, las plazas porteñas se llenan de juegos, arte y recreación. Habrá desafíos deportivos, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes, acróbatas, talleres y espectáculos para toda la familia. Esta semana se hará en Parque Vicente López y Planes (Av. Las Heras y Montevideo) y las plazas Giordano Bruno (Colpayo y Bacacay) y Ejército de los Andes (Av. Rivadavia y Albariño).

» Los mejores sabores porteños en un solo lugar

Vuelve Food Fest con su primera edición del año: habrá más de cuarenta puestos que ofrecerán carnes, hamburguesas, pastas, pizzas, café de especialidad, gastronomía asiática, platos de mar, postres y muchísimo más. Se hará el viernes y el sábado, de 19 a 1, en La Rural (Av. Santa Fe y Av. Sarmiento).



» Cine al aire libre en la Usina

Este viernes a las 21 se proyectará en la plaza de la Usina del Arte (Caffarena 1) Gatillero, un thriller intenso y en tiempo real que transcurre en una noche en Isla Maciel, donde un encargo que parecía simple se convierte en una pesadilla. Recomendada para mayores de 16.



» El Anfi, a pura música

El Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) será el escenario de Malosetti Trío, que presentará un show de jazz y blues, el sábado a las 20. El domingo a la misma hora, el Ensamble Argentum ofrecerá un concierto que recorrerá las obras más reconocidas de Mozart



» Música, cine y gastronomía en una noche

Este sábado, la Plaza Arenales (Mercedes y Nueva York), en Villa Devoto, será la sede de un plan al aire libre para disfrutar el verano en tu barrio como nunca antes con distintas actividades, propuestas gastronómicas, música en vivo, cine y descuentos exclusivos en bares y restaurantes. Se hará de 19 a 23.



» A pedalear en el Parque Sarmiento

Este sábado y domingo de 15 a 19 un equipo de instructores enseñará a pedalear a jóvenes y adultos en el Parque Sarmiento (Av. Ricardo Balbin 4744), en Saavedra, en el marco de un programa gratuito que sigue creciendo. Las jornadas se desarrollan un fin de semana al mes en diferentes espacios públicos y parques de la Ciudad. La participación es gratuita, sin inscripción previa ni límite de edad. Tanto las bicis como el casco son provistos en el lugar.

» Dos hermanas curiosas aterrizan en Villa Urquiza

Las aventuras de Estrella y Estrellita cuenta la dulce y tierna historia de dos hermanas, muy curiosas y muy entusiastas, que viajan en globo aerostático por todo el mundo compartiendo cuentos, canciones y muchas historias divertidas. Se presentan todos los sábados de febrero a las 16 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), en Villa Urquiza. Las entradas están disponibles en la plataforma EntradasBA.



Entradas BA

Para acceder a todas las actividades, el Gobierno porteño cuenta con una plataforma única, Entradas BA. A través de ella, vecinos y turistas pueden adquirir y reservar localidades (incluso las gratuitas), las cuales no es necesario imprimir, ya que se puede mostrar el código QR desde el celular al ingresar al lugar del evento.



FUENTE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES