El Teatro Vera recibe a Iñaki Urlezaga tras 15 años con “Noche de Clásicos”

Luego de 15 años, el bailarín y coreógrafo argentino Iñaki Urlezaga volverá a presentarse en Corrientes con la “Noche de Clásicos”, una velada de gala que se realizará en única función el domingo 1 de marzo a las 20 en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La propuesta contará con la dirección artística de Urlezaga y reunirá a artistas formados en el Teatro Colón de Buenos Aires, con trayectoria internacional.

Una velada dedicada al ballet universal

Durante la función, los bailarines interpretarán un programa integrado por reconocidos títulos del repertorio clásico, con coreografías que combinan técnica y expresión dramática.

El programa incluye:

Lago de los Cisnes

Coreografía: Iñaki Urlezaga

Música: Piotr Ilich Tchaikovsky

Romeo y Julieta

Coreografía: Iñaki Urlezaga

Música: Sergei Prokofiev

La Traviata

Coreografía: Iñaki Urlezaga

Música: Giuseppe Verdi

Carmen

Coreografía: Assari Plitseski

Música: Georges Bizet

Carnaval de Venecia

Coreografía: Marius Petipa

Música: Cesare Pugni

Melodía de Gluck

Las piezas serán presentadas de manera concatenada y la gala concluirá con una coda final que reunirá a los artistas en escena.

Entradas y puntos de venta

Las entradas ya se encuentran disponibles de forma online a través de weepas.ar y también pueden adquirirse en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

Información adicional

Para conocer más detalles sobre el evento, los interesados pueden consultar las redes sociales del Teatro Oficial Juan de Vera y de los organismos culturales vinculados a la presentación.