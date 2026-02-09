El Teatro Vera recibe a Iñaki Urlezaga tras 15 años con “Noche de Clásicos”

Luego de 15 años, el bailarín y coreógrafo argentino Iñaki Urlezaga volverá a presentarse en Corrientes con la “Noche de Clásicos”, una velada de gala que se realizará en única función el domingo 1 de marzo a las 20 en el Teatro Oficial Juan de Vera.
La propuesta contará con la dirección artística de Urlezaga y reunirá a artistas formados en el Teatro Colón de Buenos Aires, con trayectoria internacional.
Una velada dedicada al ballet universal
Durante la función, los bailarines interpretarán un programa integrado por reconocidos títulos del repertorio clásico, con coreografías que combinan técnica y expresión dramática.
El programa incluye:
Lago de los Cisnes
- Coreografía: Iñaki Urlezaga
- Música: Piotr Ilich Tchaikovsky
Romeo y Julieta
- Coreografía: Iñaki Urlezaga
- Música: Sergei Prokofiev
La Traviata
- Coreografía: Iñaki Urlezaga
- Música: Giuseppe Verdi
Carmen
- Coreografía: Assari Plitseski
- Música: Georges Bizet
Carnaval de Venecia
- Coreografía: Marius Petipa
- Música: Cesare Pugni
Melodía de Gluck
Las piezas serán presentadas de manera concatenada y la gala concluirá con una coda final que reunirá a los artistas en escena.
Entradas y puntos de venta
Las entradas ya se encuentran disponibles de forma online a través de weepas.ar y también pueden adquirirse en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.
Información adicional
Para conocer más detalles sobre el evento, los interesados pueden consultar las redes sociales del Teatro Oficial Juan de Vera y de los organismos culturales vinculados a la presentación.