Empresa Alal Goya aerobus
Cultura

El Teatro Vera recibe a Iñaki Urlezaga tras 15 años con “Noche de Clásicos”

El reconocido bailarín dirigirá una velada con obras emblemáticas del repertorio mundial.

Por El Litoral

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 10:49

Luego de 15 años, el bailarín y coreógrafo argentino Iñaki Urlezaga volverá a presentarse en Corrientes con la “Noche de Clásicos”, una velada de gala que se realizará en única función el domingo 1 de marzo a las 20 en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La propuesta contará con la dirección artística de Urlezaga y reunirá a artistas formados en el Teatro Colón de Buenos Aires, con trayectoria internacional.

Una velada dedicada al ballet universal

Durante la función, los bailarines interpretarán un programa integrado por reconocidos títulos del repertorio clásico, con coreografías que combinan técnica y expresión dramática.

El programa incluye:

Lago de los Cisnes

  • Coreografía: Iñaki Urlezaga
  • Música: Piotr Ilich Tchaikovsky

Romeo y Julieta

  • Coreografía: Iñaki Urlezaga
  • Música: Sergei Prokofiev

La Traviata

  • Coreografía: Iñaki Urlezaga
  • Música: Giuseppe Verdi

Carmen

  • Coreografía: Assari Plitseski
  • Música: Georges Bizet

Carnaval de Venecia

  • Coreografía: Marius Petipa
  • Música: Cesare Pugni

Melodía de Gluck

Las piezas serán presentadas de manera concatenada y la gala concluirá con una coda final que reunirá a los artistas en escena.

Entradas y puntos de venta

Las entradas ya se encuentran disponibles de forma online a través de weepas.ar y también pueden adquirirse en la boletería del teatro, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

Información adicional

Para conocer más detalles sobre el evento, los interesados pueden consultar las redes sociales del Teatro Oficial Juan de Vera y de los organismos culturales vinculados a la presentación.

