Corrientes: en controles bromatológicos hallaron carne contaminada con tierra y pasto

La Policía de Corrientes informó que durante el fin de semana secuestró carne en malas condiciones en una carnicería de la localidad de Esquina tras una inspección bromatológica.

Personal de la Policía Rural y Ecológica junto al de Bromatología realizaron controles en carnicerías de la mencionada localidad. Uno de los operativos realizados en el local conocido como “Las Palmas” del barrio Las Palmeras descubrió producto cárnico en malas condiciones.

Al revisar una de las heladeras del local, se detectaron cortes contaminados con tierra y pasto, sin sellos sanitarios del matadero municipal. Por tal motivo se procedió al secuestro de 37,700 kilos de carne.

El hallazgo se puso en conocimiento del fiscal Dr. Luciano Bordón, quien inició las actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino. Además, se ordenó el secuestro y desnaturalización del producto, siendo incinerado por recomendación veterinaria del Dr. Esteban Rubiniche.

En tanto que en la comisaría correspondiente se continuaron con las diligencias del caso.