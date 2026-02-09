Corrientes tuvo máximas de 41,5°C y lluvias concentradas en enero

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) publicó el informe meteorológico correspondiente a enero de 2026, elaborado a partir de los registros de la estación ubicada en su sede de la ciudad de Corrientes. El reporte detalla precipitaciones, temperaturas y comportamiento de los vientos durante el primer mes del año.

Precipitaciones concentradas en dos jornadas

De acuerdo con los datos oficiales, en enero se acumularon 153,4 milímetros de lluvia en Corrientes capital.

Las precipitaciones se registraron únicamente en dos días: el 16 de enero, con el valor más alto de 88,6 milímetros, y el 9 de enero, cuando cayeron 63,6 milímetros.

Temperaturas extremas y persistencia del calor

La temperatura máxima mensual fue de 41,5°C, registrada el 27 de enero a las 12, mientras que la mínima alcanzó los 17,1°C el 4 de enero a las 6.

El informe señala que:

En 21 días la máxima superó los 35°C .

la los . En 7 jornadas se ubicó entre 30°C y 35°C .

se ubicó . Solo 3 días estuvieron en el rango de 25°C a 30°C.

Además, la temperatura superó los 40°C en cinco jornadas, mientras que las mínimas diarias se mantuvieron entre 20°C y 30°C durante 25 días.

Amplitud térmica destacada

La mayor variación térmica se registró el 6 de enero, con una amplitud de 17,8°C, cambio que se produjo en un lapso de siete horas.

En total, hubo ocho días en los que la diferencia térmica superó los 15°C.

Vientos predominantes del sudeste

El mayor registro de velocidad del viento fue de 6,38 kilómetros por hora, medido el 19 de enero.

El análisis indica que la dirección predominante correspondió al este-sureste, con mayor actividad en el cuadrante sudeste.

Dónde consultar el informe completo

El resumen de los acontecimientos meteorológicos se encuentra disponible en el sitio oficial del Icaa. La estación meteorológica, ubicada en Bolívar 2.275 del barrio Libertad, integra el Sistema Nacional de Información Hídrica y actualiza sus datos de manera diaria y horaria.