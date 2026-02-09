¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Interior

Itatí: la Policía incautó un utilitario durante un operativo en barrio céntrico

El procedimiento se realizó este lunes por la mañana y el rodado quedó a disposición de la Fiscalía.

Por El Litoral

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 12:15

Este lunes efectivos de la Comisaría de Distrito Itatí realizaron un allanamiento y secuestraron un vehículo que estaría vinculado a un legajo judicial en trámite. El procedimiento se concretó en el marco de tareas investigativas junto a la unidad fiscal interviniente.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calles Coronel Desiderio Sosa y Fray Juan de Gamarra. En el lugar se logró el secuestro de un automóvil marca Renault Kangoo 1.6, el cual guardaría relación con la causa que se investiga.

El rodado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal correspondiente y trasladado a la dependencia policial. Allí continúan las diligencias vinculadas a la investigación en curso.

Las actuaciones siguen bajo la órbita judicial, mientras avanzan las tareas para esclarecer los hechos relacionados con el caso.

