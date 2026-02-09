Corrientes refuerza la vacunación ante casos de sarampión y coqueluche

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma.
La cartera sanitaria insistió en la medida ante la presencia de enfermedades como sarampión y coqueluche en Argentina, y señaló que las dosis están disponibles en vacunatorios de Capital y del interior.
Recomendación ante enfermedades respiratorias
Desde la cartera que conduce Emilio Lanari Zubiaur indicaron que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones, especialmente frente a la circulación de Influenza A H3N2, Virus Sincicial Respiratorio (VRS) y SARS-CoV-2.
También recomendaron:
-
Uso de barbijo si hay síntomas respiratorios.
-
Ventilar los ambientes.
-
Lavarse las manos con frecuencia.
-
Evitar la exposición de personas con factores de riesgo.
Vacuna antigripal: quiénes deben aplicársela
La dosis anual está dirigida a los grupos considerados de mayor riesgo:
-
Personal de salud.
-
Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.
-
Puérperas hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.
-
Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).
-
Personas de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunodeficiencias.
-
Pacientes oncohematológicos y trasplantados.
-
Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica).
-
Mayores de 65 años.
La vacuna antigripal busca reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.
Esquema de vacunación por edades
Recién nacidos
-
Hepatitis B: antes de las 12 horas de vida.
-
BCG: antes de los 7 días.
Durante el primer año
-
Rotavirus: a los 2 y 4 meses.
-
Quíntuple: 2, 4 y 6 meses.
-
IPV: 2, 4 y 6 meses.
-
Neumococo conjugada: 2, 4 y 12 meses.
-
Meningococo: 3 y 5 meses.
-
Antigripal: desde los 6 meses.
-
Triple viral: 12 meses.
-
Hepatitis A: 12 meses.
Hasta los 2 años
-
Refuerzo de Meningococo: 15 meses.
-
Varicela: 15 meses.
-
Antigripal: 24 meses.
-
Refuerzo de Quíntuple: entre los 15 y 18 meses.
-
Fiebre Amarilla: 12 meses.
A los 5 años
-
IPV (primer refuerzo).
-
Segunda dosis de Triple Viral.
-
Segunda dosis de Varicela.
-
Refuerzo Triple Bacteriana Celular.
A los 11 años
-
Meningococo (ACYW), dosis única.
-
Refuerzo Triple Bacteriana Acelular.
-
Virus del Papiloma Humano (VPH), dosis única.
-
Refuerzo de Fiebre Amarilla.
El Ministerio informó además que, desde 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 18 meses para ampliar la protección.
Dónde vacunarse en Capital
El cronograma Covid-19 y Calendario Nacional funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 en:
-
Estación Saludable Plaza Cabral.
-
Hospital de Campaña Escuela Hogar (desde los 15 años).
Para recibir las dosis, se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.