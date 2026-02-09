Corrientes refuerza la vacunación ante casos de sarampión y coqueluche

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma.

La cartera sanitaria insistió en la medida ante la presencia de enfermedades como sarampión y coqueluche en Argentina, y señaló que las dosis están disponibles en vacunatorios de Capital y del interior.

Recomendación ante enfermedades respiratorias

Desde la cartera que conduce Emilio Lanari Zubiaur indicaron que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones, especialmente frente a la circulación de Influenza A H3N2, Virus Sincicial Respiratorio (VRS) y SARS-CoV-2.

También recomendaron:

Uso de barbijo si hay síntomas respiratorios .

Ventilar los ambientes .

Lavarse las manos con frecuencia.

Evitar la exposición de personas con factores de riesgo.

Vacuna antigripal: quiénes deben aplicársela

La dosis anual está dirigida a los grupos considerados de mayor riesgo:

Personal de salud.

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Puérperas hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).

Personas de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunodeficiencias.

Pacientes oncohematológicos y trasplantados.

Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica).

Mayores de 65 años.

La vacuna antigripal busca reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Esquema de vacunación por edades

Recién nacidos

Hepatitis B: antes de las 12 horas de vida.

BCG: antes de los 7 días.

Durante el primer año

Rotavirus: a los 2 y 4 meses.

Quíntuple: 2, 4 y 6 meses.

IPV: 2, 4 y 6 meses.

Neumococo conjugada: 2, 4 y 12 meses.

Meningococo: 3 y 5 meses.

Antigripal: desde los 6 meses.

Triple viral: 12 meses.

Hepatitis A: 12 meses.

Hasta los 2 años

Refuerzo de Meningococo: 15 meses.

Varicela: 15 meses.

Antigripal: 24 meses.

Refuerzo de Quíntuple: entre los 15 y 18 meses.

Fiebre Amarilla: 12 meses.

A los 5 años

IPV (primer refuerzo).

Segunda dosis de Triple Viral.

Segunda dosis de Varicela.

Refuerzo Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años

Meningococo (ACYW), dosis única.

Refuerzo Triple Bacteriana Acelular.

Virus del Papiloma Humano (VPH), dosis única.

Refuerzo de Fiebre Amarilla.

El Ministerio informó además que, desde 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 18 meses para ampliar la protección.

Dónde vacunarse en Capital

El cronograma Covid-19 y Calendario Nacional funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 en:

Estación Saludable Plaza Cabral.

Hospital de Campaña Escuela Hogar (desde los 15 años).

Para recibir las dosis, se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.