CAMPAÑA DE INMUNIZACION

Corrientes refuerza la vacunación ante casos de sarampión y coqueluche

Las dosis están disponibles en vacunatorios de Capital y el interior. Además, se Insiste en la vacuna antigripal para grupos de riesgo.

Por El Litoral

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 12:54

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma.

La cartera sanitaria insistió en la medida ante la presencia de enfermedades como sarampión y coqueluche en Argentina, y señaló que las dosis están disponibles en vacunatorios de Capital y del interior.

Recomendación ante enfermedades respiratorias

Desde la cartera que conduce Emilio Lanari Zubiaur indicaron que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones, especialmente frente a la circulación de Influenza A H3N2, Virus Sincicial Respiratorio (VRS) y SARS-CoV-2.

También recomendaron:

  • Uso de barbijo si hay síntomas respiratorios.

  • Ventilar los ambientes.

  • Lavarse las manos con frecuencia.

  • Evitar la exposición de personas con factores de riesgo.

Vacuna antigripal: quiénes deben aplicársela

La dosis anual está dirigida a los grupos considerados de mayor riesgo:

  • Personal de salud.

  • Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

  • Puérperas hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.

  • Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas).

  • Personas de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunodeficiencias.

  • Pacientes oncohematológicos y trasplantados.

  • Personas con obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis (con orden médica).

  • Mayores de 65 años.

La vacuna antigripal busca reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Esquema de vacunación por edades

Recién nacidos

  • Hepatitis B: antes de las 12 horas de vida.

  • BCG: antes de los 7 días.

Durante el primer año

  • Rotavirus: a los 2 y 4 meses.

  • Quíntuple: 2, 4 y 6 meses.

  • IPV: 2, 4 y 6 meses.

  • Neumococo conjugada: 2, 4 y 12 meses.

  • Meningococo: 3 y 5 meses.

  • Antigripal: desde los 6 meses.

  • Triple viral: 12 meses.

  • Hepatitis A: 12 meses.

Hasta los 2 años

  • Refuerzo de Meningococo: 15 meses.

  • Varicela: 15 meses.

  • Antigripal: 24 meses.

  • Refuerzo de Quíntuple: entre los 15 y 18 meses.

  • Fiebre Amarilla: 12 meses.

A los 5 años

  • IPV (primer refuerzo).

  • Segunda dosis de Triple Viral.

  • Segunda dosis de Varicela.

  • Refuerzo Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años

  • Meningococo (ACYW), dosis única.

  • Refuerzo Triple Bacteriana Acelular.

  • Virus del Papiloma Humano (VPH), dosis única.

  • Refuerzo de Fiebre Amarilla.

El Ministerio informó además que, desde 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 18 meses para ampliar la protección.

Dónde vacunarse en Capital

El cronograma Covid-19 y Calendario Nacional funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 en:

  • Estación Saludable Plaza Cabral.

  • Hospital de Campaña Escuela Hogar (desde los 15 años).

Para recibir las dosis, se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.

