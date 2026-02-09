El Gobierno envió al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno envió al Congreso el proyecto para la implementación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 13 años.

Según informa el texto oficial, "será aplicable a personas desde los TRECE (13) años de edad hasta las CERO (0) horas del día en que cumplan DIECIOCHO (18) años de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".

La oposición dialoguista se había mostrado dispuesta a debatirlo, aunque exige que la edad mínima sea fijada en los 14 años de edad.

Los detalles del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

En cuanto a las sanciones, la iniciativa introduce un abanico de penas y medidas alternativas a la prisión, tales como la prestación de servicios a la comunidad, la amonestación, la prohibición de conducir o de asistir a determinados lugares y el monitoreo electrónico.

La privación de libertad se contempla como una medida de último recurso, debiendo cumplirse en centros especializados y separados de los adultos, estableciéndose un plazo máximo de condena de veinte (20) años. Si la pena es menor a tres años, se priorizan medidas que no interrumpan la educación o el trabajo del joven

Fuente: C5N