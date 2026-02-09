Recuperan dinero y joyas robadas de un comercio y detienen a un sospechoso

Efectivos de la División de Investigaciones Criminales de la Unidad Regional Nº1 recuperaron dinero en efectivo, una joya y un teléfono celular que habían sido sustraídos de un local comercial en San Luis del Palmar. Además, aprehendieron al presunto autor del hecho, un hombre de 32 años.

El procedimiento se realizó en la mañana de este lunes, luego de que los policías tomaran conocimiento del robo ocurrido en un comercio del barrio Inmaculada Concepción. Tras la denuncia, se desplegó un intenso trabajo investigativo y rastrillajes en zonas aledañas.

Como resultado del operativo, los uniformados lograron hallar y secuestrar los elementos sustraídos. También concretaron la aprehensión del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno.

El hombre y los objetos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las diligencias de rigor vinculadas a la causa.