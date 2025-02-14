Se lanzan nuevos cursos de formación para ser mediador

Como parte de una política profesional, anuncian cursos de formación para ser mediadores en cualquiera de las sedes del Centro Judicial de Mediación de la provincia de Corrientes.



Impulsan de manera conjunta el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, el Centro Judicial de Mediación y la Facultad de Derecho de la UNNE. Además, la propuesta se encuentra en su tercera etapa de formación y está aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Según informaron al diario El Litoral los organizadores del evento, ya se encuentran abierta las inscripciones por el SIU Guaraní que arrancarán en marzo. Los cupos son limitados y arancelados.

