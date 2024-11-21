Aseguran que L-Gante tuvo un ataque de celos al ver a Wanda Nara con Mauro Icardi

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, reavivaron su guerra en las redes sociales luego de que la mediática se metiera en la casa de Santa Bárbara que le prestó por unos días al futbolista.

En ese contexto, L-Gante se enteró se enteró por las redes de lo que ocurría en el country y rápidamente le hizo un reclamo a su novia. “A mi me cuentan que puso el grito en el cielo”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa.

“Esta data que te cuento me llega del entorno del cantante. Me dicen textual que Elián está en llamas con esto. Incluso le decía a su gente ‘no me merezco esto’. Me hablan de una furia insostenible de L-Gante que llamó a Wanda a reclamarle por esto, no me hablan de angustia, si de enojo total”.

Luego el periodista contó que "Elián cuando vio la foto, el video y todo de su novia con el futbolista se puso como loco”.

“A mí me hablan de un ataque de celos de Elián. No entendiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Después se vio a Kennys Palacios en los videos y ahí no me aportaron más data. Pero esto pasó cuando el tema sacudió las redes. Vos te acordas que se decía Wanda le puso una perimetral a Mauro y fue a verlo, no entiendo nada”, agregó Etchegoyen.

Y cerró: “Yo te dije desde un primer momento que no creo en todo lo que se expone, a mi me da la sensación que estos dos terminan juntos de nuevo y Elián enfrentado a ellos”.

Wanda Nara habló luego de que Mauro Icardi la grabara en su casa

Después de que Mauro Icardi denunciara en sus redes sociales y a través de la publicación de un video que Wanda Nara estaba en su casa, la respuesta de la mediática no tardó en llegar. Primero lo hizo desde su cuenta de Instagram y, luego, con un breve contacto con la prensa.

Un móvil de A la tarde (América) la estaba esperando a Wanda en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires y la abordó justo cuando estaba por entrar al edificio. “No pasó nada, lo que vieron”, dijo cuando le preguntaron acerca del contexto de las imágenes que difundieron tanto ella como Icardi. “¿Te estaba hostigando?”, quiso saber el cronista. “No. Bueno, me grabó”, dijo ella. Y pasó a hacer una aclaración con respecto a los movimientos judiciales que está realizando tras la separación del futbolista y con el asesoramiento de Ana Rosenfeld y su equipo.

“Lo único que quiero aclarar, porque es muy delicado y hay mucha gente que sufre esto, y yo quiero decirlo porque siempre soy muy empática con las mujeres: yo nunca hice una denuncia por violencia de género. Eso quiero aclararlo para que no confundan las cosas. Si yo tuviera miedo o pensaría algo raro, no estaría él con mis hijas, que está hace varios días ya”, dijo Nara.

“No tengo idea por qué me filmó”, agregó después. “Estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades”, dijo luego con respecto a por qué estaba en la casa que ocupa Icardi durante su estadía en Buenos Aires, luego de la lesión que sufrió en el último partido que jugó para el Galatasaray turco.

“Con previo aviso a los abogados llegué a mi casa de forma voluntaria”, había dicho Wanda horas antes, luego de que Icardi publicara el video y la foto en la que se la veía a ella en la propiedad.

“Presto a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano”, continuó en alusión a las pertenencias que iban a ser necesarias para su inminente vuelo a Tailandia. Y, ante la inquietud de su presencia en el inmueble, Nara sumó: “No estaba sola”.

FUENTE: minutouno.com