Gran Hermano 2026: tres conductores y el regreso de históricos personajes

Telefe analiza la posibilidad de que la próxima edición de Gran Hermano cuente con tres conductores al frente del programa, una fórmula inédita para el reality y que marcaría un giro fuerte en la apuesta del canal para la temporada que viene.

Según trascendió en las últimas horas, el formato "Generación Dorada" podría marcar el regreso de Soledad Silveyra, quien dejó una huella en las primeras temporadas del reality con su recordada frase "Adelante, mis valientes".

A esa dupla histórica se sumaría Jorge Rial, otro de los nombres centrales de la etapa clásica de Gran Hermano. El trío se completaría con Santiago del Moro, conductor de las últimas ediciones y una de las caras más fuertes del canal.

Según detalló el periodista Fabricio Dessabato, la producción incluso evalúa la posibilidad de que Del Moro no solo conduzca, sino que también participe del programa. En cuanto al casting, señaló que "hay ex-GH fuertes a un paso de volver al juego", lo que anticipa una edición cargada de regresos y guiños a la historia del reality más famoso del país.

Gran Hermano: Generación Dorada está cada vez más próximo a llegar a la pantalla de Telefe y los preparativos del reality entusiasman a quienes les apasiona el formato. Si bien el lanzamiento está pensado para febrero 2026, por estos días se comenzaron a realizar los castings y la producción de Kuarzo también empezó a apuntar famosos para que sean parte de este alucinante y novedoso ciclo.

Cabe señalar que la "Generación Dorada" estará caracterizada por una composición mixta de participantes: habrá famosos, exparticipantes y también personas desconocidas para el público en general, que ingresarán a la casa a interactuar con el resto, del mismo modo que ha sucedido en otras ediciones de GH.

Dado el formato que incluye celebridades, varios nombres de figuras reconocidas han circulado como posibles convocados, aunque hasta la fecha ninguno ha sido confirmado oficialmente por Telefe. Según el periodista Leo Arias, hay un "borrador de unas 50 personas", de las cuales terminarán quedando los ingresantes.

En este sentido, el comunicador reveló que la producción de Telefe considera convocar a Zoe Bogach (exparticipante de GH), Alex Caniggia, el economista Carlos Maslatón, Flavio Azzaro y Mariano de la Canal, el reconocido "fan de Wanda Nara".

Sin lugar a dudas, el principal motor de la "Generación Dorada" es la promesa de una convivencia explosiva e inédita, combinando la espontaneidad de los anónimos con la experiencia mediática de las celebridades y exjugadores.

